PM faz cerco e prende suspeito de furtar moto usando tesoura

Um homem de 37 anos foi preso na tarde deste domingo (30), suspeito de furtar uma motocicleta Honda Fan vermelha na Avenida dos Imigrantes, bairro São Sebastião, em Porto Velho.
Segundo a ocorrência, a vítima, de 45 anos, havia deixado a motocicleta estacionada em frente à residência. Pouco tempo depois, percebeu que o veículo havia sido levado.
Imagens de uma câmera de segurança registraram um homem de camisa vermelha e bermuda levando a moto. As características foram repassadas às equipes da Polícia Militar, que iniciaram as buscas.
Policiais do 1º e 5º Batalhões da Polícia Militar (BPM) montaram um cerco e localizaram a motocicleta na Rua Moinho dos Ventos, no bairro Mariana. O suspeito também foi detido no local.
Durante a abordagem, os militares constataram, conforme registrado na ocorrência, que uma tesoura teria sido utilizada para ligar a motocicleta sem a chave original.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. A motocicleta recuperada e a tesoura apreendida foram apresentadas à autoridade policial para as providências cabíveis.
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