Segundo acusado de matar torneiro mecânico é preso pelo DHPP

Por pvhnoticias.com

Publicada em 31/08/2026 às 09h45

O acusado J. M. da S., foi preso pelo DHPP na manhã desta segunda-feira (31), em Porto Velho.

Ele é acusado de participação na morte do torneiro mecânico Francisco Nonato da Silva, ocorrido no dia 05 de junho deste ano em uma residência no bairro Marcos Freire, zona leste da capital.

Na ocasião a vítima foi encontrada morta com um corte de faca no pescoço e perfurações na cabeça. A Polícia Civil prendeu durante as investigações, G. L. B. A., também acusado de participar do crime no dia 21 de agosto, motivado por um desentendimento entre aa partes.