Mulher fica presa às ferragens após colisão frontal na BR-435 entre Cerejeiras e Pimenteiras

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/08/2026 às 09h30

Uma mulher precisou ser retirada das ferragens de um Volkswagen Santana após uma colisão frontal registrada na noite deste domingo, 30, na BR-435, no trecho entre Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste (RO). Ela permaneceu consciente durante o resgate, que exigiu o uso de equipamentos de desencarceramento pelo Corpo de Bombeiros.

Para que a vítima pudesse ser retirada com segurança, parte do teto do Santana teve de ser removida pelos bombeiros. Além da mulher, estavam no automóvel um homem e uma criança. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital para atendimento médico.

Uma equipe médica em uma ambulância do Hospital São Lucas também esteve no local e auxiliou no atendimento às vítimas. O motorista do outro veículo envolvido, uma Toyota Hilux branca, sofreu escoriações na região da cabeça. Ele recebeu atendimento ainda no local e teria optado por não ser levado ao hospital.

As informações preliminares apontam que uma família de Pimenteiras do Oeste ocupava o Santana e seguia pela rodovia em direção ao município. Em sentido contrário trafegava a Hilux, conduzida por um homem, com destino a Cerejeiras.

Em circunstâncias que ainda deverão ser esclarecidas, os dois veículos acabaram envolvidos em uma colisão frontal.

As causas do acidente permanecem sob apuração das autoridades responsáveis. A ocorrência ainda estava em atendimento, e novas informações sobre as condições de saúde das vítimas poderiam ser divulgadas posteriormente.