Fiuk recusa emprego oferecido por Andressa Urach

Por IG

Publicada em 31/08/2026 às 11h11

Fiuk decididamente recusou o emprego de produzir conteúdo adulto com Andressa Urach.

Fiuk quer ser vendedor de carros de luxo e até foi a uma loja de carros de luxo para pedir emprego.

O dono da loja é conhecido como TCar, o mesmo nome da loja de carros de luxo.

Fiuk até colocou uma roupa social para ir até a loja TCar para conseguir esse emprego. Levou sua carteira de trabalho e até penteou o cabelo como se fosse um executivo.

O dono da loja perguntou se ele tinha experiência na venda de carros de luxo, e Fiuk disse que sua experiência foi trabalhando na TV Globo.

Cada um mostra o que tem. Então, além de ir até a loja, ele levou um carro colecionável caro para colocar à venda sob consignação na loja.

A pergunta que fica é se alguém vai até a loja comprar um carro de R$ 1 milhão por causa do Fiuk.