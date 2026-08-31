Agrotec 2026 encerra edição histórica com mais de R$ 91 milhões em negócios; feira cresceu em estrutura, número de expositores

Por Jhon Silva

Publicada em 31/08/2026 às 10h53

Cinco dias de negócios, sabores, tecnologia, conhecimento e valorização de quem produz em Porto Velho e em Rondônia. A Agrotec 2026 chegou ao fim neste domingo (30), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com números que marcaram a segunda edição da feira e apontaram para um evento ainda maior nos próximos anos.

O principal resultado apareceu no volume de negócios. Em 2025, a primeira edição movimentou R$ 34 milhões. Neste ano, o balanço apresentado no encerramento apontou mais de R$ 91 milhões entre vendas concretizadas, negociações em andamento e negócios prospectados para o período pós-feira.

O crescimento também foi percebido na estrutura e na participação dos expositores. A Agrotec passou de 145 expositores na primeira edição para 259 em 2026, reunindo agricultura familiar, agroindústrias, pecuária, piscicultura, cafeicultura, tecnologia, artesanato, extrativismo e diferentes setores ligados à produção.

Para o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Douglas Bener, o desafio desta edição foi crescer sem perder o conforto de quem expôs e de quem visitou.

“Trabalhamos para entregar uma estrutura melhor, organizada e agradável para o expositor e para o visitante. A Agrotec mostrou aquilo que Porto Velho tem de mais característico, surpreendente e de maior potencial”.

Durante os cinco dias, a feira também abriu espaço para experiências que aproximaram o público da produção regional. Cafés especiais, Festival do Tambaqui, degustação de carne de jacaré, produtos da mandioca, mel, agricultura familiar e exposição de animais dividiram espaço com fóruns, capacitações, tecnologias e rodadas de negócios.

Entre os visitantes do último dia estava Herick Bruno, assistente administrativo e morador do bairro Caladinho. Ele foi à feira acompanhado da esposa, Paloma, e da pequena Hannah.

“Viemos em família e encontramos muito mais do que imaginávamos. Dá para passear, experimentar os produtos, conhecer quem produz e aprender um pouco sobre o campo. Para a Hannah também foi uma experiência diferente. É muito bom ter um evento desse tamanho dentro de Porto Velho”.

O secretário-adjunto da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que os resultados econômicos também representam oportunidades que continuam depois do encerramento.

“A feira terminou, mas muitos negócios começaram aqui e ainda serão concretizados. Foram conexões entre produtores, compradores, instituições e empreendedores que podem gerar resultados durante os próximos meses. Esse é um dos grandes legados da Agrotec”.

O prefeito Léo Moraes disse que, além dos mais de R$ 91 milhões em negócios concretizados, em andamento e prospectados, a feira serviu como vitrine para características próprias da produção de Porto Velho.

“A Agrotec retratou muito do que é Porto Velho. Tivemos agricultura familiar, artesanato, extrativismo, tecnologia, produtos certificados e aquilo que só a nossa região pode oferecer. Temos uma localização estratégica e queremos avançar ainda mais, conectando nossa produção com novos mercados. O próximo desafio é fazer essa feira crescer e caminhar também para uma dimensão internacional”.

E o calendário para os próximos passos já começou a ser desenhado. A terceira edição da Agrotec foi anunciada para os dias 25 a 29 de agosto de 2027 e terá, entre as novidades, um concurso leiteiro.

Também foram anunciados dois novos encontros ligados à produção regional: a Festa da Mandioca, prevista para 22 a 24 de abril de 2027, e o Premia Café da Região Madeira-Mamoré, programado para 15 a 17 de outubro do próximo ano.