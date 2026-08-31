Em São Miguel do Guaporé, Mariana Carvalho reencontra a cidade que mais confiou nela:

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 08h40

A passagem de Mariana Carvalho (Republicanos, 100) por São Miguel do Guaporé, no último sábado (29), foi marcada pelo reconhecimento ao trabalho dos oito anos como deputada federal e pela relação construída com o município. Durante o lançamento da candidatura de Ismael Crispin a deputado estadual, ele relembrou a articulação de Mariana para fortalecer a presença do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) em São Miguel do Guaporé, um dos resultados da atuação dela no Congresso em benefício da população local.



O reencontro trouxe à memória a confiança que a cidade já demonstrou nas urnas. Em 2022, Mariana foi a candidata ao Senado mais votada em São Miguel do Guaporé, com 4.768 votos.



"Eu tenho uma gratidão muito grande por São Miguel do Guaporé. Foram 4.768 pessoas que confiaram em mim na última eleição e eu não esqueço disso. Voto é confiança e também responsabilidade. Voltar aqui, reencontrar as pessoas e saber que o nosso trabalho deixou resultados torna esse momento ainda mais especial", afirmou Mariana Carvalho, candidata ao Senado.



O trabalho que a cidade reconhece tem nome e endereço. Nos dois mandatos, Mariana destinou recursos que viraram equipamentos para a UBS Irmã Ilza Elias e o Centro de Saúde Planalto, câmara de conservação de vacinas, respiradores na pandemia, retroescavadeira para as estradas do município, micro-ônibus para a Associação dos Idosos e, no campo, colheitadeira e secador de café, perfurador de solo e grade aradora para os produtores, além do apoio ao Ifro lembrado por Crispin.



"Quando a gente olha para trás e percebe que o nosso trabalho deixou algo que permanece na vida das pessoas, é impossível não se emocionar. São Miguel do Guaporé faz parte da minha história. O reconhecimento do Crispin, uma pessoa por quem tenho amizade e respeito, reforça que vale a pena trabalhar para fazer a diferença na vida das pessoas", disse a candidata.



Mariana relacionou o trabalho já realizado à experiência que quer levar ao Senado. "Passei oito anos na Câmara dos Deputados aprendendo os caminhos, buscando recursos e trabalhando para que eles chegassem onde realmente eram necessários. Eu não quero chegar a Brasília para descobrir como fazer. Eu já conheço os caminhos e quero usar tudo o que aprendi para fazer ainda mais por São Miguel do Guaporé e por Rondônia", destacou.



A candidata agradeceu ainda o acolhimento das lideranças e da população e citou o projeto Vidas Ativas, iniciativa voltada às mulheres que já teve a oportunidade de conhecer e prestigiar no município. A agenda reuniu candidatos, gestores municipais, lideranças, amigos e apoiadores, e reforçou a mensagem que Mariana tem levado ao interior nesta campanha: confiança recebida se corresponde com presença, trabalho e resultados.