Defesa Civil reconhece situação de emergência em seis cidades do Sul

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 31/08/2026 às 09h08

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em seis municípios da Região Sul atingidos por granizo e chuvas intensas nos meses de julho e agosto.

A Portaria nº 2.808, publicada no Diário Oficial da União, cita os estados e as cidades de:

Paraná

Marquinho;



Rio Grande do Sul

Bom Retiro do Sul, Caseiros, Jari e Rolante;



Santa Catarina

Bocaina do Sul.

De acordo com a portaria, os municípios de Marquinho e Caseiros registraram danos provocados por granizo. Bom Retiro do Sul, Jari, Rolante e Bocaina do Sul foram atingidos por episódios de chuvas intensas.

Ajuda federal

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência podem solicitar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional recursos para ações de defesa civil.

O pedido deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados.

Entre as iniciativas que podem receber recursos estão assistência humanitária à população afetada, aquisição de cestas básicas, distribuição de água potável, fornecimento de kits de higiene e limpeza, além da execução de trabalhos emergenciais para restabelecimento de serviços essenciais.