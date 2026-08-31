Discussão termina com tiros e quatro pneus cortados em Machadinho

Por Jaru Notícia

Publicada em 31/08/2026 às 09h15

Um homem relatou à Polícia Militar ter sido ameaçado e alvo de disparos de arma de fogo durante uma ocorrência registrada na madrugada, em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Bom Futuro, em Machadinho D’Oeste (RO).

Segundo informações, a situação teria começado após uma discussão no estabelecimento. Conforme o relato da vítima, após deixar o local, ela teria sido novamente confrontada por um homem e uma mulher.

Durante a discussão, a mulher teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos em direção à vítima, que deixou o local para preservar a própria integridade física.

Na sequência, o homem teria utilizado uma faca para cortar os quatro pneus do veículo da vítima. Os suspeitos também teriam danificado os vidros do automóvel.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h e realizou buscas na região para tentar localizar os envolvidos, mas ninguém foi encontrado durante as diligências.

A ocorrência foi registrada, em tese, pelos crimes de ameaça, dano e disparo de arma de fogo. O caso deverá ser investigado pela autoridade competente, que poderá realizar perícia no veículo, ouvir os envolvidos e testemunhas e adotar outras medidas para esclarecer as circunstâncias e a autoria dos fatos.