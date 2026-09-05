Rússia ataca aeroportos de Kiev antes de visita de enviados dos EUA, diz Zelensky

Por G1

Publicada em 05/09/2026 às 09h50

A Rússia atacou, durante a madrugada deste sábado (5), os aeroportos de Kiev, capital da Ucrânia, e de Boryspil, cidade vizinha, no que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou como uma resposta de Moscou à visita de dois enviados dos Estados Unidos ao país.

Segundo o líder ucraniano, os bombardeios ocorreram após discussões sobre a possibilidade de os negociadores de paz dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajarem de avião até a Ucrânia para uma visita prevista para domingo (6).

"Está claro que esses ataques russos aos aeroportos são uma reação às discussões e aos preparativos para a possibilidade de o lado americano usar uma aeronave para viajar à Ucrânia e pousar no Aeroporto de Kiev ou no Aeroporto de Boryspil", disse Zelensky em publicação na rede social X.

Segundo o presidente da Ucrânia, a ofensiva foi realizada por meio de drones Shahed, de fabricação iraniana e amplamente utilizados pela Rússia.

O espaço aéreo da Ucrânia permanece fechado desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Ainda assim, autoridades discutiam a possibilidade de permitir o pouso de uma aeronave transportando a delegação americana.

Ataque à siderúrgica e empresa civil deixa ao menos cinco mortos

Um ataque com míssil balístico russo contra a usina siderúrgica Kamet Steel, na cidade de Kamianske, região de Dnipro, matou cinco pessoas e provocou a paralisação total das operações da unidade, informou a Metinvest, maior grupo de mineração e siderurgia da Ucrânia.

A empresa afirmou que a fábrica produz ferro-gusa e aço exclusivamente para fins civis e classificou o bombardeio como mais um ataque à infraestrutura industrial da Ucrânia.