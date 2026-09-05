Enviados dos EUA chegam a Moscou para negociar fim da guerra na Ucrânia

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 05/09/2026 às 09h56

Os enviados dos Estados Unidos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram à capital da Rússia, Moscou, para iniciar conversas com o objetivo de pôr fim à guerra na Ucrânia. Amanhã, domingo, a delegação americana viajará para Kiev.

A informação foi divulgada pela imprensa russa, que informou que Witkoff e Kushner já estão em Moscou com o objetivo de acelerar os esforços para colocar um ponto final no conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

A delegação americana, que viajou em um jato particular até Moscou, foi recebida pelo enviado presidencial Kirill Dmitriev, um forte aliado de Putin, de acordo com a Reuters.

Depois da reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, os enviados dos EUA viajarão para Kiev, onde darão continuidade às negociações com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A visita acontece em meio à intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito.

Vale lembrar que, na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Witkoff e Kushner "levam uma proposta para acabar com a guerra", destacando que ele próprio encerrou "oito guerras".

Trump, que falou com jornalistas no Salão Oval, reconheceu que esperava que a guerra na Ucrânia fosse mais fácil de resolver do que outros conflitos, mas afirmou que Putin e Zelensky "se odeiam profundamente", o que, segundo ele, torna as negociações de paz mais difíceis.

A viagem, vale destacar, vinha sendo negociada havia várias semanas, segundo fontes americanas citadas pelo jornal The New York Times. As fontes detalharam que Washington quer que Ucrânia e Rússia suspendam temporariamente seus ataques enquanto os enviados americanos estiverem na região.

O New York Times observa que não está claro se Witkoff e Kushner apresentarão uma nova proposta de paz ou se pressionarão pelo encerramento das questões pendentes da proposta anterior, incluindo quem controlará o Donbass, território no leste da Ucrânia parcialmente ocupado pelas forças russas.