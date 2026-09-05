Zé Felipe atiçou curiosidade dos fãs ao falar de paixãoReprodução

Por r7

Publicada em 05/09/2026 às 10h17

Na madrugada desta sexta-feira (4), o cantor sertanejo publicou um vídeo enquanto andava de carro e escreveu uma mensagem para lá de misteriosa: “Vontade de ir pra um lugar bem longe com alguém que ainda não conheço ou só vi uma vez”.

Claro que a internet não deixou passar! Nos comentários de uma publicação sobre o assunto, teve gente já se oferecendo para fazer companhia.

“Só chamar que vou”, brincou uma pessoa. “Cá estou, querido! Prontíssima”, disse outra. “Ele não perde tempo”, acrescentou mais uma, aos risos.

E teve até fã pedindo reconciliação: “Volta, Virginia”. Já outra entrou no clima e perguntou: “Quem será a Cinderela? Em quem vai servir o sapatinho?”.

Hummm... mas será que esse papo de “alguém que ainda não conheço ou só vi uma vez” é só um desabafo ou tem história por trás? 🤭

Zé Felipe não assume um relacionamento publicamente desde o fim do namoro com Ana Castela, em dezembro de 2025. Os dois viveram um romance relâmpago, de cerca de dois meses.

Antes disso, o cantor foi casado com Virginia Fonseca por aproximadamente cinco anos. Eles são pais de Maria Alice, de 5, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.