Entre sonhos e torcida, PVH Cup movimenta famílias e jovens atletas 

Por Jhon Silva

Publicada em 05/09/2026 às 10h37

Para quem está na arquibancada, cada lance tem um significado diferente quando é o próprio filho que está em campo. Deide Cavalcante, gerente de uma empresa e mãe de Samuel Cavalcante, de 10 anos, vive a expectativa de acompanhar o filho em uma das maiores competições da trajetória dele até agora.

“Como mãe, o coração fica apertado e ao mesmo tempo cheio de orgulho. A gente acompanha os treinos, vê a dedicação e sabe o quanto eles sonham com esse momento. Estar aqui e ver meu filho entrando em campo, fazendo o que ama e vivendo essa experiência é emocionante. Independentemente do resultado, para mim ele já está vencendo”.

Samuel joga como ponta esquerda na Escolinha do Flamengo e, aos 10 anos, tem no futebol uma paixão que começa a ganhar novos capítulos.

“Eu gosto muito de jogar futebol e estava esperando por esse campeonato. Quero jogar bem, ajudar meus amigos e aproveitar bastante. Meu sonho é continuar jogando e um dia ser jogador profissional”.

A PVH Cup de Soccer Society 2026 começou com cerimônia de abertura realizada na noite de quinta-feira (3), no Ginásio Cláudio Coutinho. Os jogos acontecem de 4 a 7 de setembro, na Arena Elsinho e no Sports Baggio.

A primeira edição reúne 124 equipes, cerca de 2,5 mil atletas e aproximadamente 240 partidas, envolvendo as categorias Sub-07, Sub-09, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

Quem também espera fazer bonito dentro de campo é José Henrique, de 11 anos, zagueiro da Escolinha do Sport Club Genus.

“Estou muito feliz de participar. A gente treinou bastante para chegar aqui e agora quero dar o meu melhor dentro de campo, ajudar meu time e aproveitar cada jogo. Quem sabe alguém vê a gente jogando e aparece uma oportunidade no futuro”.

E essa possibilidade torna a competição ainda mais especial para os jovens. Durante os quatro dias, observadores ligados a São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cuiabá, Bangu e Fluminense estarão acompanhando as partidas. A presença desses profissionais pode abrir caminhos para atletas de Porto Velho e de outras localidades que participam do torneio.

Realizada pela Federação Rondoniense de Soccer Society em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a PVH Cup também busca aproximar famílias, incentivar a prática esportiva e proporcionar novas experiências às crianças e adolescentes.

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, a competição abre uma oportunidade importante para os jovens.

“São milhares de crianças e adolescentes vivendo o esporte e tendo a oportunidade de mostrar seu talento. Queremos que eles aproveitem cada momento dessa experiência e enxerguem que o esporte pode abrir muitos caminhos”.

O prefeito Léo Moraes falou sobre o impacto que uma competição desse porte pode ter na vida dos participantes.

“Por trás de cada criança que entra em campo existe uma família torcendo e um sonho sendo construído. Queremos proporcionar oportunidades para que esses jovens pratiquem esporte, aprendam sobre disciplina e respeito e possam mostrar seu talento. Quem sabe daqui não saia um futuro jogador que levará o nome de Porto Velho para todo o Brasil?”.

Até o dia 7 de setembro, serão quatro dias de bola rolando. Para Samuel, José Henrique e tantos outros jovens, porém, a PVH Cup pode representar muito mais do que o resultado de uma partida: é a oportunidade de viver de perto um sonho que, para muitos deles, começou ainda nos primeiros chutes na bola.