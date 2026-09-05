Futsal jaruense e Atletismo vêm se destacando na fase final do Joer 2026 em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 08h48

Cacoal recebe 1.515 estudantes-atletas de diferentes regiões de Rondônia para a Fase Estadual Juvenil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) 2026.

Ao longo da competição, os participantes estão disputando 14 modalidades esportivas coletivas e individuais, com a definição dos campeões estaduais e dos estudantes que representarão o estado em competições nacionais do desporto escolar.

As equipes de Futsal Masculino da Escola Olga Dellaia de Jaru e a Cooped no Feminino estão classificadas para as Quartas-de-finais hoje pela manhã. Após vencerem as cidades de Cacoal por 5 a 0, Costa Marques 4 a 2 e Ariquemes por 5 a 1, a equipe jaruense enfrenta às 10 horas a Escola Aurélio Buarque de Nova Brasilândia do Oeste. O Feminino jogará contra Major Guapindaia de Porto Velho buscando a classificação para a semifinais.

Principais destaques do Atletismo foram: Gustavo Oliveira/Escola Governador Jorge Teixeira (Ouro e classificado para Brasileiro, nos 110 metros com barreiras e salto triplo), Ruan Santos (bronze no salto triplo); Ashley/Olga Dellaia (bronze nos 100 m com barreiras); Felip Belfort (bronze no salto em distância); Samuel Céspedes/Olga Dellaia (bronze nos 800m); Vitor Rafael/Escola Marechal Bom Jesus (prata no arremesso de peso com índice para classificação no brasileiro); Rafael/Escola Governador Jorge Teixeira (prata no salto em altura). Técnicos professores: Lúcio e Betânia.

Os jovens chegaram à etapa estadual após classificação nas fases regionais e representam as superintendências regionais de educação de Rondônia. Técnicos e dirigentes também participam da programação, realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

De acordo com o professor Uelton Salomão, os Jogos Escolares também exercem uma função relacionada à formação dos estudantes, com estímulo ao protagonismo juvenil, à convivência saudável e ao desenvolvimento de competências consideradas importantes para a vida. Ao abordar o papel da competição, ele classificou o Joer como uma “ferramenta de transformação social e educacional”.

Agradecimentos especiais a todos os professores, técnicos, chefe da Delegação Karla Orlandine e sua equipe Alessandra, Adilson e todos da Super Jaru e Machadinho D’Oeste.

A etapa Juvenil será apenas uma das fases estaduais do Joer 2026 realizadas em Cacoal. O município também receberá a fase estadual paralímpica, programada para o período de 18 a 24 de setembro.

Posteriormente, entre 8 e 19 de outubro, Cacoal sediará a fase estadual infantil. Dessa forma, as três etapas integrarão o calendário dos Jogos Escolares de Rondônia realizado no município em 2026.