Prefeitura de Rolim de Moura abre inscrições para curso gratuito Empretec Rural

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/09/2026 às 09h01

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE) e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), em parceria com o Sebrae, vai promover o Empretec Rural, uma formação gratuita voltada ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras e à melhoria da gestão dos negócios no campo.

O curso será realizado de 26 a 31 de outubro de 2026, com carga horária de 60 horas, em uma imersão de seis dias. A capacitação acontecerá de segunda-feira a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Auditório do Sebrae, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 2190, Centro, em Rolim de Moura

Reconhecido como uma das principais formações em empreendedorismo, o Empretec foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e, no Brasil, é aplicado exclusivamente pelo Sebrae. Durante a capacitação, os participantes terão a oportunidade de desenvolver a visão de negócio, aprimorar habilidades de liderança e gestão, identificar novas oportunidades de mercado, tomar decisões estratégicas e fortalecer o potencial empreendedor.

As inscrições estarão abertas de 8 de setembro a 19 de outubro de 2026. O procedimento poderá ser realizado por meio de link de https://forms.cloud.microsoft/r/iDSLsWxRLU – link Empretec Rural disponibilizado pela organização ou presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

O prazo final para entrega da documentação necessária à habilitação também será 19 de outubro.

Para a inscrição, serão exigidos, em cópia simples ou digitalizada: RG e CPF; Número de telefone para contato; Comprovante de residência em Rolim de Moura; Inscrição de Produtor Rural (CAF); Comprovação de vínculo de parentesco, quando a inscrição for realizada por terceiro que tenha parentesco com o produtor rural responsável pelo cadastro.

Após as inscrições, o Sebrae realizará entrevistas com os candidatos entre os dias 19 e 23 de outubro, nas dependências da instituição. As entrevistas serão realizadas mediante agendamento e integrarão o processo de seleção, que contará com critérios classificatórios e eliminatórios. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas.