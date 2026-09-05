Por ASSESSORIA

Publicada em 05/09/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru segue realizando investimentos nas obras de asfaltamento em todos os setores do município, com o intuito de melhorar as condições de tráfego nas vias urbanas e oferecer maior qualidade de vida à população.

Nesta sexta-feira (04), foi concluída a pavimentação de mais uma parte da Rua Marechal Rondon, no Setor 02. O serviço contemplou o trecho compreendido entre as ruas Ricardo Catanhede e Mato Grosso, e foi realizado com recursos financeiros, maquinários e mão de obra próprios da Prefeitura de Jaru, o que garantiu maior agilidade na entrega da obra.

De acordo com o prefeito Jeverson Lima, a pavimentação do novo trecho da Marechal Rondon foi mais um passo dado rumo ao compromisso feito pela administração municipal com os jaruenses de garantir melhor trafegabilidade e mais qualidade de vida aos munícipes. “Vamos continuar investindo na melhoria e ampliação da malha viária de Jaru, trazendo mais mobilidade urbana, segurança no trânsito e uma cidade mais bonita, organizada e com perspectiva de melhora contínua na valorização imobiliária”, destacou.