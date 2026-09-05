PM apreende 9 armas e mais de 600 munições ao abordar caminhão na BR 364

Por Folha do Sul

Publicada em 05/09/2026 às 08h30

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) apreendeu nove armas de fogo, carregadores, acessórios e 646 munições durante uma fiscalização realizada na madrugada desta sexta-feira, 4, no Posto Fiscal Wilson Souto, em Vilhena.

A equipe realizava uma fiscalização conjunta na BR 364, quando abordou um caminhão Mercedes-Benz Accelo, conduzido por um homem identificado pelas iniciais H.S.P., de 54 anos. Durante a abordagem, o motorista apresentou comportamento nervoso e, em determinado momento, fugiu do local, deixando o veículo sob fiscalização.

Durante a inspeção da carga, os policiais encontraram três fuzis calibre 5,56, sendo um BCM, um modelo T4 com a numeração raspada e outro T4, além de dois revólveres calibre .38, três pistolas e uma espingarda calibre 12.

Também foram localizados sete carregadores para fuzil calibre 5,56, quatro carregadores para pistolas e três bandoleiras. Ao todo, foram apreendidas 287 munições calibre 5,56, 37 munições calibre .38 e 322 munições calibre 9 mm, totalizando 646 unidades.

Todo o armamento, munições e demais materiais foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para os procedimentos legais. A documentação relacionada à ocorrência também foi apresentada às autoridades.

O caminhão permaneceu no posto fiscal, onde estava carregado com outros materiais. O caso será investigado para esclarecer a origem das armas e munições, além das circunstâncias relacionadas ao transporte do armamento.