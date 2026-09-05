DENARC prende integrantes de facção e apreende 7 kg de droga

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/09/2026 às 09h00

O Departamento de Narcóticos (DENARC) prendeu, na tarde desta sexta-feira (4), quatro pessoas suspeitas de integrar o Comando Vermelho e atuar na comercialização e armazenamento de drogas em Porto Velho.

A ação ocorreu após investigações apontarem que o grupo utilizava um imóvel localizado na Rua Alto Brasil, no bairro Três Marias, como ponto de apoio para as atividades criminosas.

Durante a incursão, os policiais localizaram Gabriel Q. de F., que estava foragido da Justiça, além de Wanderson R. P., de 24 anos, Joice B. D., de 30, e Thayla A. B. B., de 25.

No imóvel, os agentes encontraram cerca de 7 quilos de entorpecentes escondidos dentro de uma geleira. Também foram apreendidos dois compressores, que, segundo a investigação, podem ter sido utilizados pelo grupo para ocultar e transportar drogas.

De acordo com o DENARC, os quatro conduzidos afirmaram fazer parte do Comando Vermelho. Todos foram encaminhados à sede do departamento, onde ficaram à disposição das autoridades para as providências cabíveis.