Furia amplia agenda pelo comércio e defende medidas para facilitar a vida de quem gera emprego e movimenta a economia

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 09h15

O candidato a governador Adailton Furia (PSD), da coligação “Gente que Gosta de Gente”, esteve nesta sexta-feira (4) em São Francisco do Guaporé, onde percorreu a pé as ruas do comércio local e conversou com comerciantes, lojistas e prestadores de serviço.

Durante a caminhada, Furia ouviu dos empreendedores relatos sobre dificuldades que afetam diretamente a rotina dos negócios no interior, entre elas o acesso ao crédito, a burocracia para abrir e manter uma empresa e os custos provocados pelas dificuldades de logística e infraestrutura.

Para o candidato, fortalecer o comércio dos municípios é uma condição para ampliar a geração de emprego e renda em Rondônia.

Rondônia tem mais de 157 mil empresas ativas

De acordo com o Mapa de Empresas, ferramenta do Governo Federal, Rondônia tem 157.309 empresas ativas. Desse total, 136.891 são microempresas e 11.289 são empresas de pequeno porte.

Porto Velho lidera o ranking estadual, com 48.278 negócios ativos, seguida por Ji-Paraná, com 16.874, e Vilhena, com 14.235. Ariquemes e Cacoal também aparecem entre os municípios com maior número de empresas ativas.

Os números mostram o peso dos pequenos negócios na economia estadual e reforçam a necessidade de políticas públicas que facilitem a abertura, a manutenção e o crescimento dessas empresas, especialmente fora da capital.

Menos burocracia e mais acesso a crédito

O programa de governo de Furia prevê medidas específicas para fortalecer a indústria, o comércio, os serviços, o turismo e a inovação. Entre as propostas está a simplificação dos processos de abertura, regularização e funcionamento de empresas, reduzindo etapas e burocracias para quem quer empreender.

Outra frente é o fortalecimento do Proampe e de outras linhas de financiamento destinadas aos pequenos negócios. A proposta é associar o acesso ao crédito a ações de educação financeira, assistência gerencial, inovação e abertura de novos mercados.

O programa também prevê apoio à modernização dos pequenos negócios, com capacitação, orientação técnica, transformação digital, auxílio na precificação e organização financeira.

A intenção é alcançar não apenas empresas já estruturadas, mas também autônomos, microempreendedores individuais (MEIs), cooperativas e agricultores familiares, ampliando as oportunidades de formalização, qualificação e comercialização.

Comércio local como motor da economia

Entre as medidas previstas está ainda a ampliação do acesso dos empreendedores a feiras, canais digitais, mercados regionais e compras públicas.

A proposta é criar condições para que os pequenos negócios consigam não apenas abrir as portas, mas também permanecer no mercado, aumentar o faturamento e gerar empregos.

Para Furia, o desafio não está apenas em estimular a abertura de novas empresas, mas em criar condições para que elas consigam sobreviver e crescer.

“Cada loja, cada balcão que eu visito nessas caminhadas que tenho feito pelo comércio de Rondônia me mostra a mesma coisa: gente que trabalha duro, que acredita no seu negócio e que quer crescer, mas que muitas vezes esbarra na burocracia, na falta de crédito e na dificuldade para vender mais. É por isso que no meu governo vamos tratar o pequeno empreendedor com seriedade, com medidas concretas para desburocratizar, facilitar o acesso a crédito e ajudar o comerciante a modernizar o seu negócio. Rondônia só cresce de verdade se o comércio de cada município crescer junto. Afirmou o candidato”

Neste sábado (5), Furia segue com a agenda pelo interior e percorre o comércio de Seringueiras em uma caminhada, onde deve conversar com comerciantes e empreendedores da cidade.