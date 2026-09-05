Maurício Carvalho defende ensino técnico e mais oportunidades para jovens da zona rural de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 08h30

Transformar educação em oportunidade concreta de trabalho é uma das prioridades defendidas por Maurício Carvalho 4444 (Federação União Progressista). O deputado federal e candidato à reeleição quer fortalecer o ensino técnico e ampliar o acesso à qualificação, com atenção especial aos jovens que vivem na zona rural e precisam encontrar formação e perspectivas de futuro perto de onde moram.

A defesa ganha força em histórias como a de Marcelo, que encontrou no ensino técnico um caminho para mudar sua realidade e conquistar novas oportunidades. “Ouvir o Marcelo contar como o ensino técnico mudou a vida dele é a prova de que essa formação gera oportunidade de verdade para quem mais precisa. É um ensino que conversa diretamente com o mercado, qualifica em menos tempo e abre uma porta para quem precisa construir uma nova estabilidade”, destacou Maurício.

Durante o mandato, a educação ganhou espaço central na atuação parlamentar de Maurício, que chegou à presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Agora, entre suas propostas está aproximar ainda mais ensino técnico, tecnologia e vocação econômica de cada região de Rondônia. No campo, a ideia é ampliar a qualificação dos jovens para uma agricultura cada vez mais tecnológica, garantindo que os filhos dos produtores possam enxergar futuro também dentro das propriedades das próprias famílias.

“O jovem não precisa abandonar o campo para encontrar tecnologia e oportunidade. Precisamos fazer a tecnologia, o conhecimento e a capacitação chegarem até ele”, defendeu. Para Maurício, melhorar o ensino na zona rural também significa preparar uma nova geração para dar continuidade à força produtiva do Estado. “Rondônia já sabe produzir. O próximo passo é preparar nossos jovens para produzir melhor, com conhecimento e tecnologia. Histórias como a do Marcelo não podem ser exceção. Precisam virar oportunidade para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender, trabalhar e recomeçar”, concluiu.