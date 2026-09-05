Motociclista morre após colisão frontal com caminhonete

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/09/2026 às 08h50

Ji-Paraná - Diego chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente ocorrido na sexta-feira, 4 de setembro de 2026.

O motociclista Diego morreu depois de se envolver em uma colisão frontal com uma caminhonete Ford Ranger no final da tarde de sexta-feira, 4 de setembro de 2026, na Avenida Tancredo Neves.

Após a batida, Diego foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade hospitalar em estado grave. Ele recebeu atendimento de urgência, mas não resistiu à gravidade dos traumas e morreu posteriormente.

A colisão envolveu a motocicleta Honda NXR Bros conduzida por Diego e uma Ford Ranger que seguia no sentido contrário da avenida. Segundo as informações preliminares levantadas pelas autoridades policiais no local, o motociclista teria avançado para a pista contrária antes de atingir frontalmente a caminhonete.

Com o impacto, a motorista da Ranger perdeu o controle da direção. O veículo deixou a pista e atingiu o muro de uma residência situada nas proximidades.

A condutora da caminhonete não sofreu ferimentos. Ela permaneceu no local após o acidente e, conforme as informações disponíveis, estava emocionalmente abalada.

As circunstâncias e a dinâmica exata da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes por meio de inquérito.