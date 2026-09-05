Mulher morre após colisão entre motoneta e carro na BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 05/09/2026 às 08h40

Jovem morava em Pimenta Bueno e conduzia uma Honda Biz quando se envolveu em uma colisão com um Volkswagen Fox na madrugada desta sexta-feira (4). Vanessa deixa uma filha de aproximadamente 3 anos.

A madrugada desta sexta-feira, 4 de setembro de 2026, terminou de forma trágica para uma família de Pimenta Bueno. Vanessa de Souza Soares, de 24 anos, perdeu a vida em um acidente na BR-364, no trecho de saída do município em direção a Cacoal.

Conforme informações reunidas pelo Pimenta Virtual, Vanessa conduzia uma Honda Biz vermelha e seguia no sentido Pimenta Bueno–Cacoal. Após passar pela ponte, a jovem se envolveu em uma colisão com um Volkswagen Fox prata que vinha pela rodovia no sentido contrário.

O impacto foi grave e Vanessa não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar e profissionais da Nova 364 foram mobilizados para a ocorrência, porém a jovem já estava sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou o atendimento, enquanto a perícia técnica realizou os levantamentos necessários no local. Esses trabalhos serão importantes para determinar a dinâmica da colisão, já que ainda não há elementos suficientes para afirmar o que levou os dois veículos a se chocarem.

Finalizada a perícia, o corpo foi liberado para a funerária que estava de plantão.

Moradora de Pimenta Bueno, Vanessa tinha apenas 24 anos e deixa uma filha de aproximadamente 3 anos. Após a notícia da morte, familiares e amigos passaram a publicar mensagens de despedida e pesar nas redes sociais.

A perda da jovem causou comoção entre pessoas que a conheciam, principalmente pela pouca idade e por deixar uma criança pequena.

As causas e demais circunstâncias do acidente permanecem sob apuração.

Com a realização da 41ª Expopib, os motoristas também devem redobrar a atenção no trajeto entre o Parque de Exposições e a área urbana de Pimenta Bueno, principalmente nos horários de maior movimentação. Durante as noites de festa, o fluxo de veículos aumenta nesse trecho da BR-364, exigindo mais cautela, respeito à sinalização e atenção de quem utiliza a rodovia.