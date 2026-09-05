Cacoal está entre as dez melhores cidades da região Norte em qualidade de vida, aponta IPS Brasil 2026

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 05/09/2026 às 09h28

Cacoal (RO) aparece entre os dez municípios da região Norte com melhores resultados em qualidade de vida, segundo dados divulgados pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. O município alcançou 62,84 pontos no levantamento, que analisa as condições oferecidas à população para viver, desenvolver-se e prosperar.

As informações foram ao ar no Jornal de Rondônia desta quinta-feira, 3 de setembro.

O IPS Brasil avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais. Diferentemente de rankings concentrados apenas na movimentação econômica ou na renda, o índice procura medir resultados concretos que interferem diretamente na vida das pessoas.

A metodologia reúne os indicadores em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. A pontuação varia de zero a 100, sendo que resultados mais elevados representam melhor desempenho nos aspectos analisados.

Com 62,84 pontos no IPS Brasil 2026, Cacoal figura entre os destaques da região Norte e reforça sua posição como um dos principais polos urbanos do interior de Rondônia.

O resultado ganha relevância por considerar diferentes aspectos relacionados à qualidade de vida, indo além do desempenho econômico do município.

Empresários que deixaram o sul e sudeste do Brasil para viver e investir em Cacoal, afirmam que o crescimento da cidade foi determinante para a escolha.

“Cacoal é uma cidade próspera, está crescendo dia a dia e a gente acreditou nesse crescimento de Cacoal”, destacam alguns.

Na avaliação de alguns empresários a condição de cidade-polo também pode ser percebida na oferta de serviços de saúde, educação e no avanço da construção civil.

“Em termos de saúde, temos ótimas clínicas, tanto é que são pontos de referência de várias cidades ao redor de Cacoal que vêm para cá. É uma cidade-polo. Em termos de estudantes, faculdades, temos ótimas faculdades”, afirmou.

Mari também cita a expansão imobiliária como um dos sinais do desenvolvimento observado no município. Segundo ela, bairros em crescimento vêm abrindo espaço para novos investimentos na construção civil. A dinâmica econômica de Cacoal está ligada a diferentes setores. Agricultura familiar, pecuária, agronegócio, comércio, prestação de serviços e indústria fazem parte da atividade econômica local.

A condição de polo regional também faz com que moradores de municípios vizinhos procurem Cacoal para atendimento médico, educação superior, comércio e outros serviços.

O avanço de empresas e indústrias é outro componente apontado como importante para a geração de empregos, movimentação econômica e fortalecimento do município.

Ao mesmo tempo, o próprio desenvolvimento aumenta os desafios para o poder público. Áreas como saneamento básico, saúde, educação e infraestrutura urbana tornam-se ainda mais importantes à medida que a cidade cresce e amplia sua influência regional.

O resultado do IPS Brasil 2026 coloca Cacoal em posição de destaque no Norte do país e oferece um retrato mais amplo do desenvolvimento municipal, ao considerar não apenas a economia, mas condições sociais, ambientais e oportunidades que interferem diretamente na qualidade de vida da população.

Foto: ominutonoticia