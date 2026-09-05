Prefeitura de Espigão do Oeste inicia obra da nova Unidade de Saúde Infantil

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 09h15

Sabe aquela sensação de ver o futuro sendo construído bem no coração da cidade? É isso que está acontecendo no centro de Espigão d'Oeste.

Uma nova Unidade de Saúde Infantil está nascendo. Não é apenas uma obra de tijolo e cimento. É um espaço pensado para acolher cada criança espigãoense, desde os primeiros dias de vida até a fase em que correm, brincam e sonham alto.

O que isso significa na prática?

Mais acesso a consultas, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, vacinas em dia e atendimento humanizado, tudo pertinho de casa, no centro da nossa cidade. Menos deslocamento, menos espera, mais cuidado.

Para as mães que acordam cedo, para os pais que trabalham o dia inteiro, para os avós que cuidam com amor, essa unidade é uma resposta direta: a saúde do seu filho é prioridade aqui.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Cada criança que será atendida nessa unidade carrega consigo o futuro da nossa terra, e cuidar desse futuro é o compromisso de toda uma cidade.

No centro, para todos. Feita com dedicação para quem mais precisa de atenção, cuidado e carinho.