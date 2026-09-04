Finais dos torneios de futsal masculino e feminino acontecem nesta sexta-feira

Por ASSESSORIA

Publicada em 04/09/2026 às 14h55

Nesta sexta-feira, 4, ocorrem no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira, as finais dos torneios Masculino e Feminino dos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). A primeira decisão será a do Torneio Feminino, agendada para as 19h30. E depois às 21h00 será a vez da final masculina.

Associação Reação e Ambev farão a final feminina, sendo que as duas equipes têm números expressivos. A Associação Reação chegou à decisão vencendo na semifinal o América pelo placar de 3 a 1. Além disso, a equipe venceu todos os jogos que disputou na competição, segue com 100% de aproveitamento, e acumula ainda o melhor ataque da competição, com 34 gols marcados, e a defesa menos vazada, com 4 gols sofridos.

Já a Ambev eliminou na semifinal o Fury FC com uma vitória por 3 a 2. A Ambev chega a decisão com cinco vitórias e uma derrota no campeonato. O time detém o segundo melhor ataque com 22 gols marcados, e a segunda melhor defesa, tendo sofrido apenas 7 gols.

Starfit e Milão CRC Castilho Dudel se enfrentam pelo título do Torneio Masculino. A Starfit garantiu vaga na decisão eliminando o Marreco Titanium com vitória por 3 a 0. Enquanto o Milão venceu o Prosprey FC por 7 a 2.

A decisão promete ser eletrizante. De um lado a Starfit ostenta o melhor ataque e a melhor defesa da competição, tendo balançado as redes 35 vezes, e sofrido apenas 7 gols; do outro, o Milão sustento números parecidos, tendo marcado um gols a menos (34) e sofrido uma a mais (8) do que o adversário.