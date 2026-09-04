Vilhena dá continuidade à Campanha de Vacinação Antirrábica no sábado, 12 

A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 terá continuidade no dia 12 de setembro, desta vez com a vacinação de cães e gatos na área urbana de Vilhena. A ação será realizada das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade, pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e da Vigilância Sanitária.
A campanha teve início no mês de junho, com a vacinação de cães e gatos na área rural do município. Agora, a ação avança para a área urbana, ampliando o acesso à imunização para tutores de diferentes regiões da cidade.
A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. A iniciativa tem como objetivo manter os animais protegidos contra a raiva e contribuir para a prevenção da doença entre a população.
A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordeduras, arranhaduras ou contato da saliva de animais infectados com ferimentos ou mucosas. A vacinação é a principal forma de prevenção e deve ser realizada anualmente em cães e gatos a partir dos três meses de idade.
Para facilitar o acesso dos tutores, a Vigilância Sanitária disponibilizará pontos de vacinação em diferentes regiões da área urbana, incluindo Unidades Básicas de Saúde, escolas, creches, praças, igrejas, estabelecimentos comerciais e outros espaços públicos. Confira:
Unidades Básicas de Saúde (UBSs):
UBS Vitalina Gentil – São José
UBS Industrial
UBS Liro Hoesel – Cristo Rei
UBS Setor 12
UBS Leonardo – Setor 8/Alto Alegre
Escolas e creches:
Escola Prof. Hermógenes – Jardim Primavera
Escola José Paulo Paes – Moysés de Freitas
Escola Martim Lutero – Jardim América
Escola Prof.ª Dirce Bianchin – Bela Vista
Escola Cleonice Batista de Jesus – Jardim das Oliveiras
Escola Noeme Barros – Bodanese
Escola Marechal Rondon – Centro
Escola Maria Celuir – Embratel
Escola Maria Arlete – Alto Alegre
Escola Genival Nunes – Setor 09/Nova Esperanç
Creche Abílio Nicolielo – Nova Vilhena/Av. Paraná
Escola Felipe Rocha – Alphaville
Escola Luiz Eduardo Rover – Parque Cidade Jardim II
Escola Omar Godoy – Jardim América
Colégio Militar Dom Pedro II – Bodanese
Creche Santa Luzia – Vila Operária
Praças e espaços públicos:
Praça Ângelo Spadari – Centro
Praça Nossa Senhora Aparecida – Centro
Praça do 5º BEC
Prefeitura de Vilhena – Jardim América
Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – Setor 19/Novo Tempo
Universidade Federal de Rondônia (Unir) – Jardim Social
Igrejas e comunidades:
Assembleia de Deus – Barão do Melgaço I
Assembleia de Deus – Assossete
Comunidade Rainha dos Apóstolos – Setor Pioneiro
Comércios e outros pontos:
Mercado Ribeiro – Barão do Melgaço II
Mercado Umuarama – Maria Moura
Mercado Cardoso – Cristo Rei
Vilhena Rações – Perimetral
Central Rações – Setor 06
Bar Tucunaré – Cohab
Jardins de Vilhena Shopping – Cidade Verde
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