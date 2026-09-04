Vilhena dá continuidade à Campanha de Vacinação Antirrábica no sábado, 12 

Por ASSESSORIA

Publicada em 04/09/2026 às 14h58

A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 terá continuidade no dia 12 de setembro, desta vez com a vacinação de cães e gatos na área urbana de Vilhena. A ação será realizada das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade, pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e da Vigilância Sanitária.

A campanha teve início no mês de junho, com a vacinação de cães e gatos na área rural do município. Agora, a ação avança para a área urbana, ampliando o acesso à imunização para tutores de diferentes regiões da cidade.

A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. A iniciativa tem como objetivo manter os animais protegidos contra a raiva e contribuir para a prevenção da doença entre a população.

A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordeduras, arranhaduras ou contato da saliva de animais infectados com ferimentos ou mucosas. A vacinação é a principal forma de prevenção e deve ser realizada anualmente em cães e gatos a partir dos três meses de idade.

Para facilitar o acesso dos tutores, a Vigilância Sanitária disponibilizará pontos de vacinação em diferentes regiões da área urbana, incluindo Unidades Básicas de Saúde, escolas, creches, praças, igrejas, estabelecimentos comerciais e outros espaços públicos. Confira:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs):

UBS Vitalina Gentil – São José

UBS Industrial

UBS Liro Hoesel – Cristo Rei

UBS Setor 12

UBS Leonardo – Setor 8/Alto Alegre

Escolas e creches:

Escola Prof. Hermógenes – Jardim Primavera

Escola José Paulo Paes – Moysés de Freitas

Escola Martim Lutero – Jardim América

Escola Prof.ª Dirce Bianchin – Bela Vista

Escola Cleonice Batista de Jesus – Jardim das Oliveiras

Escola Noeme Barros – Bodanese

Escola Marechal Rondon – Centro

Escola Maria Celuir – Embratel

Escola Maria Arlete – Alto Alegre

Escola Genival Nunes – Setor 09/Nova Esperanç

Creche Abílio Nicolielo – Nova Vilhena/Av. Paraná

Escola Felipe Rocha – Alphaville

Escola Luiz Eduardo Rover – Parque Cidade Jardim II

Escola Omar Godoy – Jardim América

Colégio Militar Dom Pedro II – Bodanese

Creche Santa Luzia – Vila Operária

Praças e espaços públicos:

Praça Ângelo Spadari – Centro

Praça Nossa Senhora Aparecida – Centro

Praça do 5º BEC

Prefeitura de Vilhena – Jardim América

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – Setor 19/Novo Tempo

Universidade Federal de Rondônia (Unir) – Jardim Social

Igrejas e comunidades:

Assembleia de Deus – Barão do Melgaço I

Assembleia de Deus – Assossete

Comunidade Rainha dos Apóstolos – Setor Pioneiro

Comércios e outros pontos:

Mercado Ribeiro – Barão do Melgaço II

Mercado Umuarama – Maria Moura

Mercado Cardoso – Cristo Rei

Vilhena Rações – Perimetral

Central Rações – Setor 06

Bar Tucunaré – Cohab

Jardins de Vilhena Shopping – Cidade Verde