Vagas ao Senado antecipam disputa árdua, Rolim de Moura busca maior representatividade política, faltam 30 dias para as eleições

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/09/2026 às 14h10

Rolim – O município de Rolim de Moura já foi decisivo e importante no processo político-eleitoral do Estado. Normalmente o município teve boa bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Rolim já teve governadores, senadores e deputados federais, mas hoje não tem nenhum representante na Ale-RO e nem no Congresso Nacional. Este ano o município tem mais de 41 mil eleitores em condições de voto. Será que conseguirá cadeiras no Legislativo Estadual e no Congresso Nacional? É o sexto dos 52 em número de eleitores. A expectativa é que o município retome a sua força político-eleitoral elegendo ao menos um deputado estadual, apesar de o município ter potencial eleitoral para eleger no mínimo dois representantes ao Parlamento Estadual. Faltam políticos de expressão para enfrentar as urnas ou o eleitor de Rolim de Moura está satisfeito servindo de “curral” eleitoral de políticos de fora? A resposta teremos na noite do dia 4 do próximo mês de outubro, quando serão realizadas as eleições em primeiro turno. Quem viver verá...

Campanha – No dia 4 do próximo mês de outubro serão realizadas as Eleições Gerais 2026. Os eleitores terão condições de reeleger e eleger o presidente da República, governadores e os vices, duas das três vagas de cada Estado no Senado, deputados federais e Assembleias Legislativas. Conforme as eleições vão se aproximando a campanha política vai crescendo, ganhando corpo com os candidatos utilizando a modernidade da internet, com as redes sociais predominando, além do rádio e da TV, que também tem ligação direta com o eleitor. Com o passar dos dias e a proximidade das eleições já é possível sentir um “frio na barrigada”, principalmente dos candidatos e dos cabos eleitorais, pois a única maneira para se manter na política é conseguir os votos, o que não está muito fácil. Conforme o tempo vai afunilando nota-se que o poder econômico será, ou já é, a tônica da campanha este ano, inclusive com muita grana vinda de origens ilegais, principalmente do submundo do crime. É o fim da rosca...

Deputados – Esta semana não houve reunião ordinária na Assembleia Legislativa (Ale), das terças-feiras. Na próxima semana a situação não deverá ser diferente, pois segunda-feira, 7 de setembro é feriado nacional. Provavelmente não teremos sessão ordinária na terça-feira (8). As eleições estão a 30 dias e os deputados estão percorrendo o Estado em busca dos votos. Dos 24 parlamentares da legislatura atual, que terminará no final de janeiro do próximo ano, 21 estão em busca de um novo mandato. E vários terão dificuldades, porque vereadores de Porto Velho e do interior bem cotados em suas regiões estão na disputa das 24 cadeiras da Ale-RO. Vários deles com plenas condições de sucesso nas urnas. Também temos ex-deputados, ex-prefeitos, novas lideranças empresariais, comerciais e agrícolas em busca de um mandato. Por isso os deputados estão com o pé na estrada em busca dos votos para garantir mais um mandato, o que não será uma missão das mais fáceis.

Senado – O número elevado de candidatos na disputa pelas duas vagas ao Senado poderá trazer surpresas nas eleições gerais de outubro. Eleições ao Senado não tem segundo turno e, os dois mais bem votados serão os eleitos. A interrogação é pertinente quando se analisa a situação de Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 100 mil eleitores. A deputada federal Sílvia Cristina, segunda mais bem votada (64.921 votos) em 2022, o ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado e Bruno “Bolsonaro” Scheidt (PL) têm domicílios eleitorais na “Capital da BR”. Os três vêm apresentando bons desempenhos nas pesquisas dos institutos especializados e todos caminham para serem os mais bem votados no município em relação aos demais. Ou seja, dividirão os votos, o que é bom para os demais candidatos como o deputado federal Fernando Máximo (PL), o mais bem votado em 2022 somando 85.596 votos, que tem domicílio eleitoral em Porto Velho.

Senado II – A força eleitoral de Máximo é em Porto Velho, mas ele transita bem no interior, porque foi secretário de Estado da Saúde, no período da covid 19 e marcou presença na luta contra a epidemia. Sua votação expressiva em 2022 não foi acaso. Ele irá dividir os votos na capital com Mariana Carvalho, ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal. Assim como há divisão em Ji-Paraná, também temos na capital. Quem conseguir somar mais votos nas duas cidades certamente terá menos dificuldades para conseguir uma das duas vagas. Acir e Sílvia terão que concentrarem boa parte da campanha em Porto Velho, onde estão em condições de votar em outubro cerca de 360 mil eleitores. A candidata do PT, Luciana Gonçalves não pode ser ignorada, porque o partido vota fechado e, a divisão de votos de Acir, Sílvia e Scheidt no interior, e de Mariana e Máximo na capital poderá surpreender, apesar de ela não ter um candidato majoritário bom de voto e militante ativo do partido, mas tem o presidente Lula da Silva como maior líder.

Respigo

Quem assistiu o debate na Rema TV esta semana pode observar o fraco desempenho de a maioria de os convidados. Esperava-se mais, por exemplo, do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB) (dois mandatos seguidos), que teve dificuldades para concluir as respostas demonstrando nervosismo, não comum ao experiente político +++ Mais de vinte pessoas morreram em acidentes na BR 364 durante o mês de agosto em Rondônia. A maioria no trecho chamado de “Corredor da Morte”, entre Porto Velho e Vilhena, com cerca de 700 km +++ A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deverá intensificar a fiscalização e orientação a partir de hoje (4), devido ao feriado prolongado. É que segunda-feira (7) é feriado nacional (7 de Setembro) e muita gente aproveitará para viajar ao interior e para outros Estados +++ Esta semana foi difícil encontrar deputados na Assembleia Legislativa (Ale). E a próxima não deverá ser diferente devido ao feriado, ótima oportunidade para os candidatos correrem o trecho em busca dos votos +++ Expectativa para as pesquisas que estão sendo realizadas esta semana pelas empresas especializadas. A divulgação dos resultados certamente trará um quadro mais aproximado do que poderá ocorrer em 4 de outubro principalmente com relação ao Governo do Estado.

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