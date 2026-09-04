Candidato ao Senado, Luis Fernando impulsionou o crescimento das empresas em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 13h50

A atuação de Luis Fernando à frente da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) foi marcada pela implantação de medidas destinadas a facilitar a vida de quem empreende, produz e gera empregos em Rondônia.

Um dos avanços ocorreu no tempo necessário para abrir uma empresa no estado, antes a demora que chegava em média mais de 100 dias passou a ser concluído em aproximadamente dois dias, contribuindo para o saldo de mais de 500% em novas empresas nos últimos sete anos. A mudança tornou o ambiente de negócios mais ágil e favorável à chegada de novos investimentos, além de oferecer melhores condições para a expansão das empresas já instaladas em Rondônia.

Também foram implantados programas como o Fisconforme, o Cidadania Empresarial e o Cidadania Rural. As iniciativas aproximaram a administração tributária dos empreendedores e produtores, ampliando o acesso à informação, facilitando a regularização de pendências e promovendo uma relação mais orientadora e menos burocrática com os contribuintes.

O empresário João Gonçalves destacou os resultados alcançados durante a gestão de Luis Fernando na Sefin e os impactos positivos para o desenvolvimento do estado. “Ele fez um trabalho que nunca tinha visto. A arrecadação do estado melhorou, foi algo muito importante para Rondônia”, declarou João Gonçalves.

Durante o período, a arrecadação estadual registrou crescimento de 98%, sem aumento da carga tributária para os contribuintes. Ao mesmo tempo, as receitas das empresas rondonienses cresceram 164%, demonstrando que o faturamento do setor produtivo avançou em ritmo superior ao da arrecadação de impostos.

Para Luis Fernando, candidato ao Senado pelo PSD, os números demonstram que o poder público pode melhorar a arrecadação ao estimular o crescimento econômico e oferecer condições para que as empresas produzam mais.

“Nosso trabalho foi organizar, simplificar e criar um ambiente seguro para quem deseja investir e produzir. Mostramos que é possível aumentar a arrecadação sem pesar no bolso do contribuinte, afinal quando as empresas crescem, geram empregos e ampliam suas atividades, todo o estado avança. É essa experiência que quero levar ao Senado para ajudar Rondônia a atrair novos investimentos e criar ainda mais oportunidades para a nossa população”, afirmou Luis Fernando.

A proposta é ampliar as oportunidades para pequenos, médios e grandes empreendedores, estimular a geração de empregos e garantir que o desenvolvimento alcance todas as regiões do estado.