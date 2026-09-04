Botoeiras ajudam pedestres a atravessar vias com mais segurança

Por Jhon Silva

Publicada em 04/09/2026 às 11h50

Você já encontrou um botão amarelo instalado no poste de um semáforo e ficou em dúvida sobre como utilizá-lo? O equipamento é chamado de botoeira e tem uma função importante, informar ao sistema semafórico que existe um pedestre aguardando para atravessar a via.

Nos locais onde o dispositivo estiver disponível, o pedestre deve pressionar o botão amarelo por cerca de três segundos e aguardar. A solicitação entra no ciclo do semáforo e, no momento adequado, o fluxo de veículos é interrompido, liberando a travessia para o pedestre. O equipamento também emite sinal sonoro indicando o momento seguro para atravessar.

A botoeira conta ainda com informações em braille, ampliando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, que podem utilizar o sinal sonoro como orientação para realizar a travessia.

É importante lembrar que apertar o botão não significa atravessar imediatamente. O pedestre deve aguardar a sinalização de liberação e somente então iniciar a travessia. Um novo acionamento ocorre após a conclusão do ciclo semafórico.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, ressalta que conhecer o funcionamento do equipamento também faz parte da segurança no trânsito. “A botoeira organiza a solicitação de travessia e oferece mais segurança ao pedestre. O fundamental é acionar o equipamento e aguardar a sinalização antes de atravessar”.

Para o prefeito Léo Moraes, a tecnologia contribui para um trânsito mais seguro e acessível. “Queremos uma cidade onde todos possam se deslocar com mais segurança. Esses equipamentos ajudam a proteger o pedestre e também ampliam a acessibilidade nas nossas vias”.