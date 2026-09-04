Cone Sul recebe agenda intensa de Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 11h35

Os candidatos Ezequiel Neiva (PL), que disputa uma vaga na Câmara Federal, e Wiveslando Neiva (PL), candidato a deputado estadual, intensificaram a agenda de visitas e caminhadas pelo Cone Sul de Rondônia. Ao longo dos últimos dias, os dois percorreram os municípios de Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara e Vilhena, mantendo contato direto com a população e ouvindo demandas de diferentes setores.

A agenda foi marcada por caminhadas pelas ruas, visitas ao comércio, encontros com apoiadores e conversas com moradores. Para os candidatos, estar próximo das pessoas é uma forma de conhecer de maneira mais concreta as necessidades de cada município e construir propostas alinhadas à realidade regional.

Durante os encontros, Ezequiel e Wiveslando destacaram a importância de dar continuidade a um projeto de desenvolvimento para o Cone Sul, com atenção especial à infraestrutura, saúde, agricultura, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida da população.

A passagem pelas cidades também serviu para reforçar a relação construída ao longo dos anos com moradores, produtores rurais, comerciantes, lideranças e representantes da sociedade. Em cada município, os candidatos buscaram ouvir sugestões e identificar as principais prioridades apontadas pela população.

Segundo Ezequiel Neiva, o desenvolvimento regional depende da união de esforços e da continuidade de ações que tragam resultados concretos para os municípios. “É andando pelas ruas, conversando com as pessoas e conhecendo de perto cada realidade que conseguimos entender onde estão as prioridades. O Cone Sul tem um enorme potencial e precisamos continuar trabalhando para transformar esse potencial em desenvolvimento e qualidade de vida”, destacou.

Wiveslando Neiva também ressaltou que a política precisa manter uma relação permanente com a população, não apenas durante o período eleitoral. “Nosso compromisso é estar perto das pessoas, ouvir, entender as dificuldades e buscar caminhos para ajudar cada município a avançar. Essa caminhada pelo Cone Sul representa justamente isso: proximidade, diálogo e disposição para continuar trabalhando”, afirmou.