Guia do Sebrae aponta caminhos para fortalecer pequenos negócios e impulsionar o desenvolvimento de Rondônia

Por SEBRAE-RO

Publicada em 04/09/2026 às 11h41

O fortalecimento dos pequenos negócios passa pela construção de políticas públicas capazes de ampliar oportunidades, estimular investimentos e aumentar a competitividade dos empreendimentos. Com esse objetivo, o Sebrae lançou os Guias de Candidaturas à Presidência da República e aos Governos Estaduais, documentos que apresentam propostas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável e à geração de oportunidades para micro e pequenas empresas em todo o país.

Organizado em oito eixos estratégicos, o material aborda temas como acesso a financiamento, inovação e transformação digital, inclusão socioprodutiva, sociobioeconomia, resiliência climática, educação empreendedora, Estado empreendedor e governança para o desenvolvimento territorial. A proposta é contribuir com o debate sobre políticas públicas que fortaleçam o ambiente de negócios e estimulem o empreendedorismo como vetor de crescimento econômico.

Em Rondônia, as recomendações ganham relevância diante da diversidade econômica do estado, que reúne pequenos negócios ligados ao comércio, serviços, agronegócio, turismo e às atividades da bioeconomia amazônica. Nesse contexto, o guia destaca medidas voltadas à ampliação do acesso ao crédito, à modernização das empresas e ao fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

Temas estratégicos no debate eleitoral

O alinhamento entre as propostas apresentadas pelo Sebrae e os desafios locais também tem sido levado ao debate eleitoral em Rondônia. Durante os debates promovidos por emissoras de televisão do estado entre os candidatos ao Governo de Rondônia, representantes de instituições e setores produtivos têm a oportunidade de apresentar questionamentos sobre temas estratégicos para o desenvolvimento regional.

Em uma dessas participações, o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, direcionou aos candidatos uma pergunta sobre a criação e o fortalecimento de fundos voltados à agricultura familiar, destacando a importância de ampliar o acesso a recursos que contribuam para o fortalecimento da produção rural, da geração de renda, da agregação de valor aos produtos locais e do desenvolvimento sustentável dos municípios.

Entre as propostas apresentadas pelo Sebrae estão a criação de programas voltados à redução do custo do crédito para micro e pequenas empresas, a ampliação de fundos garantidores, o incentivo a investimentos em inovação e mecanismos que facilitem a formalização de empreendedores. O material também sugere a implantação de plataformas estaduais integradas de crédito para conectar pequenos negócios a instituições financeiras, cooperativas e fintechs.

Ampliar o acesso ao financiamento é uma medida essencial para estimular investimentos, gerar empregos e criar condições para que os pequenos negócios continuem contribuindo para o desenvolvimento dos municípios. O documento ainda reforça a importância de políticas voltadas à inovação, à transformação digital e à valorização de atividades sustentáveis, alinhadas às potencialidades regionais.

Ao apresentar propostas para o fortalecimento do empreendedorismo, o guia busca contribuir para a construção de um ambiente mais favorável aos pequenos negócios. Em estados como Rondônia, onde o empreendedorismo desempenha papel relevante na geração de renda e no desenvolvimento local, iniciativas voltadas ao crédito, à inovação e à sustentabilidade podem ampliar oportunidades e impulsionar o crescimento econômico de forma inclusiva e duradoura.