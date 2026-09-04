Servidores de todo o estado recebem treinamento sobre novos procedimentos de habilitação

Por Emily Costa

Publicada em 04/09/2026 às 11h29

Servidores que atuam nos serviços de habilitação em diferentes municípios de Rondônia participam na quinta (3) e sexta-feira (4), de um treinamento para atualização do Manual de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO). A capacitação, realizada no auditório do Complexo de Educação e Fiscalização de Trânsito, em Porto Velho, refere-se as mudanças recentes nos processos de formação de condutores e obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O treinamento é promovido pela Diretoria Técnica de Habilitação (DTH) diante das alterações implementadas no processo de habilitação a partir de dezembro de 2025, que exigiram uma ampla revisão do Manual de Habilitação, com atualização de procedimentos, fluxos de atendimento e adequações às novas regras estabelecidas em âmbito nacional pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

A diretora técnica de Habilitação (DTH), Aline Lima, explica que a atualização é necessária para que os servidores tenham segurança na aplicação dos novos procedimentos e para que o atendimento seja padronizado em todas as unidades.“Reunir nossos servidores é fundamental para esclarecer dúvidas, alinhar os novos fluxos e garantir que o cidadão receba a mesma orientação e o mesmo padrão de atendimento em qualquer unidade do estado.”

ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

No treinamento, os servidores conhecem e discutem as principais alterações incorporadas ao Manual de Habilitação, além de esclarecer dúvidas relacionadas à aplicação dos novos procedimentos na rotina das unidades. A capacitação também permite que as equipes compartilhem situações vivenciadas nos atendimentos e alinhem a execução dos serviços em todo o estado.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Sandro Rocha, destaca que preparar os servidores para acompanhar as mudanças nacionais é essencial para que as novas regras sejam aplicadas corretamente e tragam resultados para a população. “Quando há uma mudança significativa no processo de habilitação, precisamos garantir que nossos servidores estejam preparados para colocá-la em prática. Estamos falando de equipes que atendem diariamente a população em todo o estado. Investir nessa atualização significa oferecer mais segurança nos procedimentos, informação correta e um serviço cada vez mais eficiente ao cidadão. ”

A atualização do Manual de Habilitação passa a orientar a atuação dos servidores responsáveis pelos serviços relacionados à CNH em Rondônia, contribuindo para a uniformização dos procedimentos e para a adaptação das unidades às mudanças implementadas no processo de formação de condutores.