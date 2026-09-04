Dr. Benedito Alves defende garimpo regularizado e responsável para fortalecer Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 04/09/2026 às 11h43

A atividade garimpeira e a exploração de minérios nos rios de Rondônia voltam ao centro do debate sobre desenvolvimento econômico, geração de empregos e preservação ambiental.

A realidade das famílias que dependem do garimpo, especialmente na região do Rio Madeira, evidencia a necessidade de buscar um equilíbrio entre a proteção dos recursos naturais e a garantia de trabalho e renda para a população.

Para o Dr. Benedito Alves, a solução não está simplesmente na exclusão ou no desamparo dos trabalhadores, mas na construção de caminhos legais que garantam dignidade, responsabilidade ambiental e oportunidades.

O parlamentar defende que as riquezas minerais de Rondônia sejam exploradas de maneira regularizada e responsável, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Dr. Benedito Alves destaca ações fundamentais:

* Regularização e licenciamento: criação de regras claras para uma atividade garimpeira responsável e dentro da legislação;

* Fortalecimento das cooperativas: organização dos trabalhadores para ampliar a representatividade e incentivar boas práticas;

* Segurança jurídica: estabelecimento de regras estáveis que ofereçam proteção aos trabalhadores e segurança para investimentos legalizados;

* Fiscalização consciente: combate às irregularidades aliado à criação de alternativas socioeconômicas para as famílias;

* Circulação de riquezas no Estado: incentivo para que os recursos, impostos e benefícios gerados pela atividade contribuam para o desenvolvimento de Rondônia.

“Defendo a fiscalização e a proteção rigorosa dos nossos rios, mas também defendo que o trabalhador rondoniense seja respeitado. Não é justo destruir projetos de vida sem abrir caminhos concretos para a regularização e o licenciamento responsável”, afirma o Dr. Benedito Alves.