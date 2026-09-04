Sílvia Cristina amplia mobilização e fortalece campanha ao Senado em Porto Velho
Por Assessoria
Publicada em 04/09/2026 às 10h43
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A campanha de Sílvia Cristina ao Senado intensificou a mobilização em Porto Velho nos últimos dias. Com uma agenda marcada por reuniões, caminhadas, visitas a áreas comerciais e entrevistas, a candidata vem ampliando o contato direto com os eleitores e fortalecendo sua presença na capital.

Sílvia percorreu áreas comerciais da zona Leste e da região Central, participou de reuniões em diferentes bairros e também realizou caminhada no residencial Cristal da Calama. A estratégia é manter a campanha nas ruas, apresentando propostas e destacando os resultados do trabalho já realizado em Rondônia.

“Em cada mobilização de rua, em cada reunião, no corpo a corpo com eleitores, estamos recebendo manifestações de apoio e reforçando a nossa candidatura. A cada momento, estamos vendo uma crescente em nossa campanha na capital”, afirmou Sílvia.

Durante as agendas, a candidata tem reforçado a mensagem de uma atuação política baseada em trabalho, resultados e proximidade com a população. O objetivo é levar esse diálogo aos bairros de Porto Velho e também aos demais municípios do Estado.

“Estamos levando a nossa mensagem de fazer direito e fazer o bem, para a capital e toda a Rondônia. A nossa campanha é nas ruas, é propositiva e temos trabalho para mostrar, temos entregas e resultados que beneficiam a população”, completou Sílvia.

A intensificação das atividades em Porto Velho faz parte da estratégia da campanha para ampliar a mobilização nesta fase da disputa eleitoral, mantendo o contato direto com a população e apresentando as prioridades que Sílvia pretende defender no Senado.

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