Espanha: homem é esfaqueado perto do coração após recusar relação sexual

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 04/09/2026 às 10h34

Um homem foi preso suspeito de ter esfaqueado outro no tórax, na região do coração, depois de a vítima lhe ter negado relações sexuais, em Sevilha, na Espanha.

O caso, que foi divulgado esta sexta-feira (4) pela Polícia Nacional espanhola, ocorreu no início do verão europeu, numa região conhecida como Charco de la Pava, durante a madrugada.

As autoridades detalharam que o ataque aconteceu depois de o agressor ter feito propostas de teor sexual a duas pessoas. Perante a recusa do homem, o suspeito atacou-o com duas facas.

A vítima sofreu um corte profundo no peito, próximo do coração, tendo levado cerca de 30 pontos.

A investigação da Polícia Nacional culminou com a identificação do suposto responsável, que foi preso e levado à justiça por tentativa de homicídio.