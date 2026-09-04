Após nova ameaça de Milei, Reino Unido volta a dizer que Malvinas são britânicas

Por G1

Publicada em 04/09/2026 às 10h36

O Reino Unido reiterou nesta sexta-feira (4) que as ilhas Malvinas, que a Argentina reivindica para si, são britânicas, e que essa também "é a opinião da maioria esmagadora" dos habitantes do local.

A fala do ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, foi uma resposta a uma nova provocação do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o governo britânico para reivindicar a soberania sobre as Malvinas.

Miliband afirmou que a posição de Londres sobre as ilhas é "inegociável" e que o território continuaria sendo britânico porque "essa é a posição da esmagadora maioria dos habitantes das ilhas”.

Em pronunciamento inflamatório na quinta-feira, Milei anunciou a construção de uma base naval na Terra do Fogo, no extremo sul da Argentina, e sanções econômicas contra empresas petroleiras das Malvinas que têm um projeto de exploração na região.

Na fala, o presidente argentino também mencionou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta semana disse "estar reavaliando" a posição do governo norte-americano sobre a soberania das Malvinas.

Ainda na quinta-feira, o governo Milei divulgou nas redes sociais uma foto de satélite das Ilhas Malvinas com a legenda "estamos de olho".