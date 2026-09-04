Por IG

Publicada em 04/09/2026 às 10h41

Rebeca Andrade publica fotos com namorada e movimenta a web

Atleta também compartilhou registros dos treinos para o Mundial de Ginástica Artística e fotos de biquíni na piscina de casa e na praia



A ginasta Rebeca Andrade movimentou as redes sociais na última quinta-feira (3) ao compartilhar fotos de sua rotina. Entre treinos, momentos de lazer e registros na piscina, a atleta também publicou uma foto em clima de romance ao lado da empresária Gisele Paulino.

Em um carrossel no Instagram, a medalhista olímpica mostrou parte da preparação para o Mundial de Ginástica Artística, que será realizado entre os dias 17 e 25 de outubro, em Roterdã, nos Países Baixos. Rebeca apareceu treinando no solo, na trave de equilíbrio e nas barras assimétricas.

Além dos registros dos treinos, a ginasta também compartilhou fotos de biquíni na praia e na piscina de casa. Nas imagens, ela exibiu a boa forma durante os momentos de descanso.

Mas foi a foto ao lado de Gisele Paulino que mais chamou a atenção dos seguidores. As duas aparecem abraçadas, sentadas em um banco de madeira próximo a um rio, em um registro que chamou atenção pelo clima de romance.

A publicação, feita sem legenda, foi acompanhada apenas pela música “Ponto Alto”, de Budah, que fala sobre a sensação de conquistar aquilo que se sonhou.

“É que eu gosto dessa sensação

De ter o que eu sonhei pra mim, ei

Tô mirando nessa direção

Vou ter o que eu pedi pra mim, ei”

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a forma da atleta e também brincaram com a empresária.