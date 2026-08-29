Por rotapolicialnews.com

Publicada em 29/08/2026 às 08h30

Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 00h10 deste sábado, 29 de agosto de 2026, resultou na morte do motociclista Everton de 39 anos, e deixou sua esposa, Valdineia Lima, gravemente ferida, em Vilhena.

Segundo as informações apuradas pela reportagem do Jornal Rota Policial News, o casal ocupava uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, e seguia pela avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Centro, quando uma caminhonete Chevrolet S-10, de cor branca, que trafegava pela rua Manaus, no bairro 5º BEC, no sentido à BR-364, teria avançado a via preferencial e entrado na trajetória da motocicleta.

A colisão foi inevitável. Com o forte impacto, Everton e Valdineia foram lançados ao solo e sofreram graves ferimentos, tendo o motociclista apresentado traumatismo crânio-encefálico.

Mesmo após perceber que havia provocado o acidente, o motorista da S-10 fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento do sinistro e poderão auxiliar as autoridades na identificação do veículo e de seu condutor. Imagens foram enviadas por um internauta ao jornal.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada e realizou o atendimento e socorro do casal. Everton apresentava traumatismo craniano e havia perdido grande quantidade de sangue.

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, mas não resistiu e chegou à unidade hospitalar já sem vida.

Valdineia sofreu politraumatismo e foi encaminhada para atendimento médico. Entre os ferimentos, estariam fraturas em perna e braço.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC). Após os procedimentos periciais, o caso deverá ser registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O motorista da caminhonete que deixou o local após a colisão é procurado pelas autoridades e pode responder por homicídio doloso, omissão de socorro, lesão corporal grave e demais penalidades.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (Homicídios) de Vilhena, que irá apurar as circunstâncias do acidente, a fuga do condutor e as responsabilidades pelo ocorrido.