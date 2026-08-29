Motociclista morre e esposa fica gravemente ferida após colisão com caminhonete
Por rotapolicialnews.com
Publicada em 29/08/2026 às 08h30
Nos acompanhe pelo Google News

 Um grave acidente de trânsito registrado por volta das 00h10 deste sábado, 29 de agosto de 2026, resultou na morte do motociclista Everton de 39 anos, e deixou sua esposa, Valdineia Lima, gravemente ferida, em Vilhena.

Segundo as informações apuradas pela reportagem do Jornal Rota Policial News, o casal ocupava uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, e seguia pela avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido Centro, quando uma caminhonete Chevrolet S-10, de cor branca, que trafegava pela rua Manaus, no bairro 5º BEC, no sentido à BR-364, teria avançado a via preferencial e entrado na trajetória da motocicleta.

A colisão foi inevitável. Com o forte impacto, Everton e Valdineia foram lançados ao solo e sofreram graves ferimentos, tendo o motociclista apresentado traumatismo crânio-encefálico.

Mesmo após perceber que havia provocado o acidente, o motorista da S-10 fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento do sinistro e poderão auxiliar as autoridades na identificação do veículo e de seu condutor. Imagens foram enviadas por um internauta ao jornal.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada e realizou o atendimento e socorro do casal. Everton apresentava traumatismo craniano e havia perdido grande quantidade de sangue.

Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, mas não resistiu e chegou à unidade hospitalar já sem vida.

Valdineia sofreu politraumatismo e foi encaminhada para atendimento médico. Entre os ferimentos, estariam fraturas em perna e braço.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia criminal da Polícia Técnico-Científica (POLITEC). Após os procedimentos periciais, o caso deverá ser registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O motorista da caminhonete que deixou o local após a colisão é procurado pelas autoridades e pode responder por homicídio doloso, omissão de socorro, lesão corporal grave e demais penalidades.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (Homicídios) de Vilhena, que irá apurar as circunstâncias do acidente, a fuga do condutor e as responsabilidades pelo ocorrido.

Polícia Vilhena
Imprimir imprimir