DENARC prende em Porto Velho liderança de facção criminosa procurada no Acre

Por Newsrondonia.com

Publicada em 29/08/2026 às 08h50

A Polícia Civil de Rondônia, por meio do DENARC, prendeu, nesta sexta-feira (28), E. O. P., investigado por integrar uma organização criminosa e procurado pela Polícia Civil do Acre. De acordo com informações repassadas pelas autoridades policiais acreanas, o suspeito era procurado há anos e é apontado pelas investigações como uma das lideranças de uma facção criminosa naquele estado.

As forças de segurança do Acre já haviam realizado diversas diligências na tentativa de localizar o foragido, inclusive fora do estado, com ações investigativas realizadas até mesmo em São Paulo.

Após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as forças policiais, a equipe do DENARC conseguiu localizar e prender o investigado na capital rondoniense. Além da prisão, os policiais apreenderam cerca de 20 quilos de skunk, que foram encaminhados para os procedimentos legais e investigativos.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Rondônia ressalta que ações integradas e o compartilhamento de informações entre as forças de segurança são fundamentais para a localização e prisão de foragidos, reforçando o compromisso da instituição no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.