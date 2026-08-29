Arraial do Centro de Convivência do Idoso reúne frequentadores em dia de lazer

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 08h54

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Vilhena, sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), promoveu na última quinta-feira, 27, um arraial na Chácara Pôr do Sol. O encontro celebrou as tradições juninas e reuniu os frequentadores da unidade para um dia voltado à integração social e ao fortalecimento de vínculos comunitários.

A programação foi estruturada para oferecer lazer e convivência aos idosos atendidos pelo serviço público municipal. O evento, que começou com um café da manhã coletivo, contou com decoração temática, músicas típicas e muita dança. Também foi oferecido almoço aos participantes.

Segundo a coordenação do CCI, a realização de atividades festivas e culturais integra as ações contínuas de promoção do envelhecimento ativo e saudável no município. A iniciativa visa estimular a autonomia, elevar a autoestima e assegurar a inclusão social da pessoa idosa na comunidade.