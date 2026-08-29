Prefeitura realiza ação de limpeza e manutenção no distrito Nova Esperança.

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 09h29

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), realizou na manhã desta sexta-feira, 28 de agosto, uma importante ação de limpeza e manutenção no distrito de Nova Esperança.

As equipes atuaram na limpeza das ruas, meio-fio e sarjetas, além da roçagem da praça, realização de podas e limpeza geral dos espaços públicos.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Prefeitura para manter os espaços públicos organizados, limpos e bem cuidados, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para a população de Nova Esperança.

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