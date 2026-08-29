Fórum na Agrotec debate futuro de Porto Velho com foco em desenvolvimento e sustentabilidade

Por Emily Costa

Publicada em 29/08/2026 às 10h41

O Fórum de Desenvolvimento e Sustentabilidade do Município de Porto Velho acontece neste sábado, 29 de agosto, a partir das 8h, no auditório do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O evento integra a programação oficial da Agrotec 2026 e terá debates sobre planejamento territorial, agricultura sustentável, inovação, meio ambiente e gestão pública.

Promovido pela Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) com apoio da Secretaria Municipal de Economia (Semec) e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), o encontro busca aproximar gestores públicos, instituições, setor produtivo, empreendedores, pesquisadores e sociedade para discutir estratégias de desenvolvimento do município.

Para o prefeito Léo Moraes, discutir o futuro da cidade exige planejamento, diálogo e participação de diferentes setores.

“Estamos construindo uma cidade que pensa no presente, mas que também se prepara para o futuro. O desenvolvimento precisa caminhar junto com a sustentabilidade, a inovação e a geração de oportunidades para a nossa população. É com planejamento e união que vamos transformar Porto Velho”.

Um dos destaques da programação será a apresentação do Plano de Ação Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho (PAEDS-PVH 2030/2050). A iniciativa reúne cinco projetos estruturantes que orientam ações de longo prazo para o desenvolvimento econômico, territorial, ambiental e social da capital.

Confira a programação:

8h às 9h — Credenciamento e lanche

9h às 9h30 — Abertura institucional

9h30 às 10h10 — PAEDS: projetos para o futuro de Porto Velho

Os professores Luis Fragomeni e João Basílio, da FUNPAR, apresentam o PAEDS e os cinco projetos estruturantes que compõem a carteira de ações para Porto Velho.

10h10 às 10h30 — Perguntas e participação do público

Após a apresentação, será aberto espaço para colocações e perguntas dos participantes.

10h30 às 11h15 — Painel 1 “PDILI, Agricultura Sustentável e Gestão Estratégica Territorial: como Porto Velho encadeia sua produção, planeja o desenvolvimento do território e desenvolve a agricultura sustentável”

11h15 às 12h15 — Painel 2 “Transformação Digital e Ambiental como Plano de Desenvolvimento”

12h15 às 12h35 — Assinatura do Termo de Compromisso

O encerramento da programação será marcado pela assinatura do Termo de Compromisso dos gestores públicos, voltado à construção dos planos municipais em consonância com as diretrizes do PAEDS.