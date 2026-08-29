Maurício Carvalho aposta no ensino técnico para preparar jovens para as oportunidades de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 10h46

Facilitar o caminho entre a sala de aula e o primeiro emprego é uma das prioridades defendidas pelo deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho 4444 (União Brasil). Para o parlamentar, Rondônia precisa ampliar o acesso dos jovens ao ensino técnico e tecnológico, aproximando a formação profissional das oportunidades que já existem no Estado e preparando uma nova geração para um mercado de trabalho cada vez mais especializado.

“O primeiro emprego não deveria ser um obstáculo tão grande na vida de um jovem, mas muitas vezes é porque falta a capacitação que o mercado precisa. Eu valorizo o ensino técnico ainda no ensino médio, para que esse jovem possa concluir os estudos mais preparado para o amanhã”, afirma Maurício. A proposta é apoiar a ampliação de cursos profissionalizantes e tecnológicos alinhados às vocações de Rondônia, permitindo que empresas encontrem mão de obra qualificada e, principalmente, que os jovens tenham mais condições de construir seu futuro sem precisar buscar oportunidades longe de casa.

Durante o mandato, Maurício já direcionou investimentos para ampliar o acesso à formação. Foram R$ 4 milhões destinados para a aquisição de um ônibus para estudantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Na prática, o investimento passou a fazer diferença na rotina dos alunos, facilitando o deslocamento para as aulas e ampliando a participação em visitas técnicas, competições e atividades práticas fora do campus. Para Maurício, são resultados como esse que mostram como um investimento em educação pode ultrapassar os limites da sala de aula.

“Quando você ouve uma jovem contar que agora consegue chegar à aula, ter mais tempo para estudar e participar de atividades que fazem parte da sua formação, você entende o impacto daquele investimento. É isso que dá sentido ao nosso trabalho”, destaca Maurício. Para um novo mandato, o deputado pretende ampliar essa atuação, apoiando cursos, capacitação profissional e formação tecnológica para os jovens, com foco nas necessidades reais do mercado. “Educação precisa abrir portas. Quero que o jovem termine seus estudos olhando para frente e enxergando oportunidade para trabalhar, crescer e construir a vida dele aqui em Rondônia”, concluiu.