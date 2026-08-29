Marcelo Cruz reúne lideranças e moradores durante agenda de visitas na Zona Sul de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 10h51

O candidato à reeleição a deputado estadual pelo Avante, Marcelo Cruz, cumpriu uma agenda de visitas e reuniões na Zona Sul de Porto Velho. Os encontros foram marcados pelo diálogo com moradores, lideranças e apoiadores, além da apresentação de propostas e projetos voltados para o desenvolvimento das comunidades.

Na Zona Sul, Marcelo Cruz participou de uma reunião na casa do amigo João Bosco, onde conversou com moradores e ouviu as principais demandas da região. Em outro encontro, esteve ao lado de Neffceu e Rogério para conhecer de perto as necessidades da população e discutir ações que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

A agenda também contou com uma conversa na Zona Sul ao lado dos amigos DJ Revanche e Gabriel. Durante o encontro, Marcelo apresentou propostas e falou sobre projetos que pretende continuar defendendo, além de ouvir sugestões da comunidade. “Quando estamos perto das pessoas, conseguimos entender melhor o que acontece em cada região. Nosso trabalho precisa nascer desse diálogo e das necessidades reais da população”, afirmou.

No bairro Areia Branca, Marcelo esteve com o parceiro Edivan e moradores da comunidade em mais um momento de conversa e troca de ideias. O candidato apresentou propostas para diferentes áreas e destacou a importância de manter uma atuação próxima dos bairros de Porto Velho. “Quero continuar visitando as comunidades, ouvindo as pessoas e apresentando projetos que possam trazer resultados. Cada conversa fortalece nosso compromisso com Porto Velho e com Rondônia”, declarou.

Marcelo Cruz ressaltou que as visitas fazem parte de uma agenda de aproximação com a população e de construção de propostas. Segundo ele, o objetivo é seguir trabalhando por investimentos em áreas como saúde, educação, agricultura familiar, segurança, cultura, infraestrutura e geração de oportunidades, levando as demandas dos moradores para o debate e buscando novas ações para os municípios de Rondônia.