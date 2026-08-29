Comerciante é executado a tiros dentro de bar no distrito de Extrema

Por hora1rondonia.com

Publicada em 29/08/2026 às 08h50

Um comerciante identificado até o momento apenas como Eduardo, conhecido na região por ser proprietário do Bar Plaza, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (28), no distrito de Extrema, em Porto Velho. O crime aconteceu dentro do próprio estabelecimento, localizado na Avenida Castelo Branco, e causou comoção entre moradores da região.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, dois criminosos chegaram ao bar se passando por clientes. Para não levantar suspeitas, a dupla teria pedido uma garrafa de cerveja e, após se aproximar da vítima, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos diretamente contra a cabeça do comerciante. Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior do estabelecimento.

Logo após a execução, os suspeitos fugiram rapidamente do local, tomando rumo ainda não informado. A dinâmica indica que a ação teria sido planejada, já que os criminosos teriam utilizado a falsa condição de clientes para conseguir se aproximar da vítima antes de efetuar os disparos.

Policiais militares foram acionados e compareceram ao estabelecimento para realizar os procedimentos iniciais e preservar a área até a chegada das equipes responsáveis pela perícia. As circunstâncias do assassinato, assim como a identidade e a motivação dos autores, ainda deverão ser esclarecidas durante as investigações.