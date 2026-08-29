Jean de Oliveira tem candidatura deferida pelo TRE-RO e segue na disputa pela reeleição

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 08h49

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) deferiu o registro de candidatura do deputado Jean de Oliveira, que está oficialmente apto a disputar a reeleição nas eleições de 2026.

A decisão põe fim às especulações que vinham circulando nos últimos dias, que sugeriam que Jean poderia estar fora da disputa eleitoral.

A Justiça Eleitoral confirmou a regularidade de sua candidatura e deferiu o registro.

Com a decisão do TRE-RO, Jean de Oliveira segue normalmente na disputa, buscando renovar seu mandato e dar continuidade ao trabalho desenvolvido como deputado.

O advogado Nelson Canedo, que representa o deputado, disse que o deferimento do registro reforça a importância de que informações sobre candidaturas e eventuais impedimentos sejam tratadas com responsabilidade, especialmente durante o período eleitoral, evitando que rumores ou informações sem respaldo em decisões oficiais sejam apresentados ao eleitor como fatos.