Jean de Oliveira tem candidatura deferida pelo TRE-RO e segue na disputa pela reeleição

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) deferiu o registro de candidatura do deputado Jean de Oliveira, que está oficialmente apto a disputar a reeleição nas eleições de 2026.
A decisão põe fim às especulações que vinham circulando nos últimos dias, que sugeriam que Jean poderia estar fora da disputa eleitoral.
A Justiça Eleitoral confirmou a regularidade de sua candidatura e deferiu o registro.
Com a decisão do TRE-RO, Jean de Oliveira segue normalmente na disputa, buscando renovar seu mandato e dar continuidade ao trabalho desenvolvido como deputado.
O advogado Nelson Canedo, que representa o deputado, disse que o deferimento do registro reforça a importância de que informações sobre candidaturas e eventuais impedimentos sejam tratadas com responsabilidade, especialmente durante o período eleitoral, evitando que rumores ou informações sem respaldo em decisões oficiais sejam apresentados ao eleitor como fatos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!