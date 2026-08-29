Acir Gurgacz faz grande ato em Porto Velho e mostra força na disputa pelo Senado

Por Assessoria

Publicada em 29/08/2026 às 08h15

O candidato ao Senado Acir Gurgacz realizou nesta sexta-feira (28), em Porto Velho, um grande ato de lançamento de sua candidatura. O encontro, realizado no Sindsef, reuniu apoiadores, lideranças políticas, dezenas de candidatos dos partidos aliados e o candidato ao Governo de Rondônia Pedro Abib.

Em seu discurso, Acir afirmou que Rondônia precisa “virar a chave da economia”. Para ele, o estado avançou na produção agropecuária e precisa agora transformar essa força produtiva em indústria, emprego e renda dentro do próprio território.

“Rondônia produz muito e produz bem. Agora precisamos agregar valor ao que sai da nossa terra. Nosso cacau precisa virar chocolate. Nosso café, premiado em todo o mundo, precisa sair daqui cada vez mais beneficiado. Precisamos transformar nossa matéria-prima aqui, gerar empregos aqui e fazer a riqueza produzida em Rondônia ficar em Rondônia”, afirmou.

Acir destacou que a industrialização será uma das prioridades de sua atuação no Senado. Segundo ele, o estado reúne produção, capacidade empreendedora e posição estratégica para avançar, mas precisa melhorar sua infraestrutura e criar condições para atrair investimentos e ampliar a geração de empregos.

Nesse contexto, o candidato voltou a defender a duplicação da BR-364 como uma das obras fundamentais para o futuro de Rondônia. Acir lembrou que vem tratando do tema diretamente em Brasília e defendendo a ampliação dos investimentos federais na principal rodovia do estado.

“A BR-364 é a espinha dorsal de Rondônia. Por ela passa a nossa produção, passam os trabalhadores, as famílias e boa parte da nossa economia. Duplicar essa rodovia significa salvar vidas, reduzir custos e preparar Rondônia para crescer”, disse.

Força política

O lançamento em Porto Velho também marcou uma demonstração de unidade da aliança em torno da candidatura de Acir. Além de Pedro Abib, dezenas de candidatos dos partidos aliados participaram do encontro, ao lado de lideranças e apoiadores de diferentes regiões do estado.

Em sua fala, Acir reforçou que pretende fazer uma campanha baseada em propostas e na experiência acumulada ao longo de sua trajetória pública. Ex-prefeito de Ji-Paraná e senador por dois mandatos, ele defendeu que Rondônia volte a ter uma representação com capacidade de diálogo e articulação em Brasília.

“Eu conheço Rondônia, conheço Brasília e sei onde estão os caminhos para buscar os investimentos de que o nosso estado precisa. Quero voltar ao Senado para trabalhar, abrir portas e ajudar Rondônia a dar esse próximo passo”, afirmou.