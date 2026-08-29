Por Secom

Publicada em 29/08/2026 às 08h26

A Prefeitura de Porto Velho realiza a campanha institucional "o trabalho que transforma", com foco nos efeitos das políticas públicas na vida da população.

O conceito coloca o morador como personagem da comunicação. Transporte público, inclusão, saúde, concursos, infraestrutura com drenagem e cuidados com os espaços urbanos formam os principais eixos previstos. Cada tema parte de uma necessidade enfrentada pela população e mostra a resposta oferecida pelo poder público.

A estratégia busca aproximar a informação institucional da realidade dos bairros, distritos e comunidades de Porto Velho. O objetivo é explicar programas, projetos e políticas públicas de forma acessível e estimular a população a conhecer outras ações municipais por meio dos canais oficiais da Prefeitura.

“A nossa gestão realiza muitas obras e serviços públicos que estão transformando a vida dos moradores de Porto Velho. E a população precisa ser informada, orientada sobre quais iniciativas e projetos estão mais perto da casa deles e de suas famílias. O que estamos fazendo é garantir uma vida melhor para cada cidadão por meio de obras e várias ações”, disse o prefeito Léo Moraes.

Na primeira fase da campanha que acontece em agosto serão abordados temas como a menor tarifa de ônibus (R$ 3,00), asfalto com obras de drenagem e cidade limpa. Na segunda etapa serão mostrados os programas de inclusão social para pessoas autistas e neurodivergentes, entrega de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento 24horas, o Hospital Universitário Municipal e os concursos públicos realizados.

“O nosso objetivo com essa campanha é provar para a sociedade por meio da comunicação e da informação que as ações da prefeitura de Porto Velho estão chegando em todas as localidades. E cada cidadão passa a receber orientação de como acessar cada benefício”, disse Francisco Costa, Secretário de Comunicação da Prefeitura de Porto Velho. As peças publicitárias estão sendo veiculadas em meios de comunicação como emissoras de televisão, rádio e nas plataformas digitais (sites, jornais eletrônicos e redes sociais).