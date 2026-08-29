Turismo médico leva pacientes do Norte a ortopedistas de Goiânia

Por Redação

Publicada em 29/08/2026 às 09h26

Entre os destinos que os brasileiros procuram para tratar ossos e articulações, uma capital se destaca. Em Goiânia, no Centro-Oeste, 57% dos visitantes chegam com o objetivo de realizar tratamentos médicos, segundo levantamento do Observatório do Turismo de Goiás, número que supera qualquer outra motivação de viagem, do lazer aos negócios.

São pacientes de 16 estados, incluindo os da região Norte, e de mais de 30 países, e a ortopedia responde por parte expressiva desse fluxo, puxada por próteses de joelho e quadril, cirurgias de coluna e procedimentos das mãos e dos pés.

Por trás do fenômeno está uma escolha que a medicina goiana fez cedo: a subespecialização. Na capital, que aparece entre as cidades com maior concentração de médicos do país, com 7,89 profissionais por mil habitantes segundo a pesquisa Demografia Médica no Brasil, cada articulação tem cirurgiões dedicados, com residências e fellowships próprios.

Para quem mora longe e pensa em tratar fora, conhecer esses nomes e saber verificar as credenciais é o primeiro passo da jornada.

Por que tanta gente viaja para operar

As doenças que movem essa fila são as mesmas em qualquer região do país. Quase um quarto dos adultos brasileiros, 23,4%, convive com problema crônico de coluna, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019.

As próteses de joelho aumentaram 52% no pós-pandemia, conforme o DATASUS. As rupturas de ligamento no futebol amador, os joanetes que avançam e o formigamento nas mãos da síndrome do túnel do carpo completam a lista das queixas que lotam consultórios de norte a sul.

O que muda de uma cidade para outra é a oferta de subespecialistas. Em muitas regiões, o paciente com um caso complexo depende de um ortopedista geral, e a viagem até um centro com cirurgiões dedicados à articulação específica vira parte do tratamento.

É essa conta que tem favorecido Goiânia, um dos destinos mais acessíveis para quem sai do Norte do país: a concentração de especialistas certificados, somada a custos competitivos e a uma rede hospitalar acostumada a receber quem vem de fora.

12 ortopedistas de referência em Goiânia, por especialidade

A relação abaixo reúne cirurgiões com atuação consolidada na capital goiana, montada a partir de registros públicos, títulos informados em sociedades médicas e avaliações de pacientes em plataformas de agendamento. A ordem não representa classificação.

1. Dr. Ulbiramar Correia (joelho): membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (CRM-GO 11552, RQE 7240), graduado pela UFG, com quase duas décadas dedicadas exclusivamente à articulação. É referência em prótese de joelho com técnica robótica e navegada e atua como especialista em reconstrução de LCA, a lesão de ligamento mais comum do futebol amador, além de operar lesões de cartilagem por artroscopia e formar novos cirurgiões como preceptor de residência médica.

2. Dr. Thiago Caixeta (ombro e cotovelo): subespecialista em ombro e cotovelo (CRM-GO 13291, RQE 8070), membro da SBOT, da SBCOC e da SBRATE, com mais de 15 anos de experiência em cirurgias por vídeo, como o reparo do manguito rotador e a estabilização de luxações recorrentes.

3. Dr. Henrique Bufaiçal (mão): cirurgião da mão (CRM-GO 11627, RQE 7911) com fellowship em Cirurgia da Mão e Microcirurgia pelo Institut Européen de la Main, na França e em Luxemburgo. Trata síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, lesões de tendão e fraturas do punho com técnicas minimamente invasivas e artroscopia de punho.

4. Dr. Aurélio Arantes (coluna): cirurgião de coluna com mais de duas mil cirurgias realizadas (CRM-GO 11500, RQE 7219), membro da SBOT e da Sociedade Brasileira de Coluna e preceptor no Hospital das Clínicas da UFG. É referência em cirurgia endoscópica e minimamente invasiva para hérnia de disco, escoliose e estenose.

5. Dr. Bruno Air (pé e tornozelo): mestre e doutor, com mais de 16 anos dedicados ao pé e tornozelo (CRM-GO 16354, RQE 8226) e formação internacional pela Harvard Medical School e pela Rush University, em Chicago. É referência em cirurgia percutânea de joanete, que corrige a deformidade por incisões de poucos milímetros.

6. Dr. Tiago Bernardes (quadril): especialista em cirurgia do quadril (CRM-GO 13658, RQE 8594), com residência pelo Hospital das Clínicas da UFG e especialização pelo Hospital Geral de Goiânia, membro da Sociedade Brasileira do Quadril e preceptor da equipe de quadril do CRER e da residência do HUGOL. Dedica-se à artroplastia total e parcial, ao tratamento da artrose e do impacto femoroacetabular.

7. Dr. Alano Ribeiro (alongamento ósseo): referência em Goiânia para alongamento ósseo e reconstrução de membros inferiores (CRM-GO 11499, RQE 7181, TEOT 11779), com técnicas modernas de correção de deformidades e de discrepância de comprimento entre as pernas, devolvendo função a pacientes com quadros complexos.

8. Dr. Daniel Labres Castro (coluna): especialista em coluna vertebral (CRM-GO 12999, RQE 7551) com prática dedicada ao tratamento de hérnias de disco, estenose do canal vertebral e deformidades, utilizando técnicas modernas de fixação e descompressão.

9. Dr. Leonardo Vieira Santos Moraes (ombro e cotovelo): professor da Universidade Federal de Goiás (CRM-GO 9348, RQE 5638), referência no tratamento das lesões do manguito rotador e da instabilidade do ombro, unindo a cirurgia à formação de novos ortopedistas.

10. Dr. Rodrigo Alvarenga Nunes (pé e tornozelo): formado na residência do Instituto Ortopédico de Goiânia e especializado em cirurgia do tornozelo e pé pelo Hospital das Clínicas da USP, integra o grupo de pé do Hospital de Acidentados e é membro da SBOT, da ABTPé e da SBRATE.

11. Dr. Gilbert Spindola (ombro e cotovelo): ortopedista com subespecialização em ombro e cotovelo (CRM-GO 26097, RQE 18432), formado no fellowship do Instituto Ortopédico de Goiânia, com atuação em lesões esportivas e degenerativas da articulação.

12. Dr. Rafael Ferreira Silva (pé e tornozelo): especialista em cirurgia do pé e tornozelo formado em São Paulo, sócio do Hospital Ortopédico de Goiânia, onde opera fraturas, lesões ligamentares, joanetes, metatarsalgias e deformidades dos dedos.

Onde os especialistas se concentram

Um traço do mercado goianiense facilita a vida de quem chega de fora: os subespecialistas se agrupam em centros que reúnem várias áreas da ortopedia no mesmo endereço.

O exemplo mais completo é o COE, Centro de Ortopedia Especializada, clínica no Setor Bela Vista que possui equipe com os melhores ortopedistas em Goiânia distribuídos por todas as subespecialidades, com 14 médicos certificados pela SBOT, entre eles vários dos nomes deste guia. Para o paciente que viaja, resolver as consultas na mesma estrutura reduz deslocamentos e acelera o diagnóstico.

Os hospitais de ensino sustentam esse padrão. O Hospital das Clínicas da UFG, o Instituto Ortopédico de Goiânia, o HUGOL e o CRER formam turmas anuais de ortopedistas em residências e fellowships, e a maior parte dos nomes deste guia passou por essas instituições, na formação ou como preceptores das novas gerações.

Planejando o tratamento a distância

Para quem mora longe, a jornada começa antes da estrada ou do aeroporto. O roteiro recomendado pelos especialistas tem três etapas: enviar exames de imagem e relatórios para uma triagem inicial a distância, concentrar na mesma semana a consulta presencial, os exames complementares e, quando indicada, a cirurgia, e alinhar previamente o pós-operatório, com fisioterapia na cidade de origem e retornos por telemedicina intercalados com visitas presenciais espaçadas.

A verificação das credenciais fecha o planejamento e não muda com a distância: RQE conferido gratuitamente no portal do Conselho Federal de Medicina, título da sociedade da subespecialidade e vínculo do cirurgião com hospitais e serviços de residência.

Na consulta, três perguntas medem a experiência: quantos procedimentos daquele tipo o médico realiza por ano, em quais hospitais opera e se existe alternativa não cirúrgica para o caso. Quem cruza o país para cuidar de uma articulação merece viajar com essas respostas garantidas.