Namorado de Sandy revela que está estudando o caso de Lito Sousa

Por IG

Publicada em 29/08/2026 às 10h21

O médico Pedro Andrade usou as redes socais para informar que acompanha o caso do influenciador, que enfrenta a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

Sousa, de 59 anos, que enfrenta uma doença neurodegenerativa rara chamada Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Nesta quinta-feira (27), o médico Pedro Andrade, namorado de Sandy, usou as redes sociais para contar que está em contato com pessoas envolvidas em pesquisas relacionadas à condição, que não tem cura conhecida.

“Estamos estudando e conversando com alguns pesquisadores sobre o caso do Lito. É uma condição extremamente desafiadora e que nos ensina muito sobre o significado da vida. Muita luz, amor e conforto a ele e às pessoas próximas”, escreveu o profissional nos Stories.

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto. Desde então, a família do piloto vem travando uma luta contra o tempo em busca de tratamentos alternativos para a condição raríssima.

Após a grande comoção pública, principalmente nas redes sociais, o Ministério da Saúde pediu a inclusão do influenciador em um estudo experimental, nos Estados Unidos.

Segundo informações do jornalista Victor Ferreira, do Estúdio i, da GloboNews, o órgão fez contato com pesquisadores da Universidade de Harvard, para solicitar a inclusão do especialista em segurança aérea em uma pesquisa sobre a doença.Além disso, o próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário executivo, Adriano Massuda, estão tentando contato com pesquisadores norte-americanos para tentar viabilizar a inclusão de Lito Sousa nos estudos.

Após o pedido do órgão, o Broad Institute se manifestou e afirmou que está em contato com a equipe de Lito Sousa para avaliar as opções disponíveis para o criador de conteúdo. Por meio das redes sociais, a instituição informou que está avaliando o caso.