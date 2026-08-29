Fabiana Justus se irrita com críticas à festa de casamento sem crianças e dá resposta na lata

Por R7

Publicada em 29/08/2026 às 10h19

Fabiana Justus renovou os votos de casamento na Bahia e, pelo visto, a festa ainda está rendendo assunto! 💍

Depois da cerimônia especial ao lado de Bruno Levi D’Ancona, a empresária precisou explicar nas redes sociais uma escolha que chamou a atenção de algumas pessoas: a festa foi exclusiva para adultos.

Nesta quinta-feira (27), Fabiana abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e recebeu questionamentos sobre a ausência de crianças entre os convidados.

Um seguidor perguntou: “Os convidados não levaram os filhos? Como convidar com essa ressalva elegantemente? Tudo lindo!”.

Fabiana não fez mistério e mostrou o próprio convite, que trazia um pequeno asterisco com a expressão “Adults only” — ou seja, apenas adultos.

Mas o assunto não parou por aí! Outro internauta quis saber o motivo da decisão: “Vocês estavam lindos demais, mas qual o motivo para pedirem para não levarem crianças?” 👀

A empresária explicou que a escolha teve um motivo bem prático: espaço.

“Porque a festa teria que ter o dobro do tamanho se todos levassem os filhos... não conseguiríamos acomodar quase todos no hotel (como fizemos), enfim... nossos amigos nos agradeceram porque tiveram esse momentinho de casal também! Kkkk”, respondeu.

Só que, nesta sexta-feira (28), Fabiana mostrou que o assunto foi parar até nas mensagens privadas. E aí veio o desabafo! 🤭

A “influenciadora” compartilhou o print de uma pessoa questionando se não teria sido deselegante deixar de fora os filhos dos amigos enquanto convidava as crianças da família... e não segurou a língua:

“BOM DIA! É sério que as pessoas estão questionando porque deixei meus filhos, sobrinhos e irmã irem já que era só de adultos a festa?! Kkkk gente. Recebi várias mensagens dessas... acho muito louco que os convidados que vieram não acharam ruim, mas pessoas que não foram convidadas estão ofendidas”, escreveu.

Ou seja: a festa acabou, mas a lista de convidados ainda está dando o que falar!